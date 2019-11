Brutalno nasilje v mestu, polnem multimilijonarjev #video #infografika

Od sto do 200 študentov je še vedno zabarikadiranih v kampusu politehnične univerze v Hongkongu. Mladim protestnikom, ki se borijo za demokratične svoboščine, grozi aretacija in do deset let zapora zaradi povzročanja nemirov, zato kljub izčrpanosti in pomanjkanju zalog kampusa nočejo zapustiti.

Kako je policija izvedla racijo na politehnični univerzi v Hongkongu. Video: ABC News

Policija je v nedeljo zvečer protestnikom, med katerimi je tudi veliko mladoletnih, postavila ultimat, da morajo zapustiti prostore univerze, sicer bodo uporabili pravo strelivo. Policija je nato kampus obkolila in vdrla vanj, študenti pa so se odzvali z metanjem molotovk in kamenja.

Nekaterim je uspelo pobegniti

Včeraj je policija že prijela na desetine študentov, ki so poskušali pobegniti iz kampusa. Eden od njih je povedal, da je iz kampusa prišel zaradi lakote in mraza, ob tem pa poudaril, da protestnikom primanjkuje materiala in zdravil za oskrbo poškodovanih kolegov.

Nekaterim študentom, ki so splezali po vrveh, pred zgradbami pa so jih čakali kolegi na motorjih, je pobeg uspel, poroča BBC.

Peking: Samo mi lahko odločamo, kaj je ustavno in kaj ni

Dogajanje bi lahko dodatno podžgala odločitev vrhovnega sodišča v Hongkongu, ki je zaradi neustavnosti razveljavilo prepoved uporabe obraznih mask. Te so zaradi strahu pred oblastmi uporabljali protestniki. Kitajska je obsodila odločitev sodišča z utemeljitvijo, da lahko zgolj sodišča v Pekingu odločajo o ustavnih zadevah.

Mnogi se zdaj bojijo, kakšne nadaljnje ukrepe bo sprejela Kitajska in ali se bo morda odločila za posredovanje vojske.

Komunistična oblast zatira svobodo in demokracijo

Hongkong je bil do leta 1997 britanska kolonija. Danes je mesto del Kitajske, vendar po načelu "ena država, dva sistema" uživa visoko stopnjo neodvisnosti in demokracije, ki je v celinskem delu Kitajske zaradi vladavine komunistične partije na neprimerno nižji ravni.

Dogajanje na politehnični univerzi je eden največjih nasilnih izbruhov, odkar so junija v Hongkongu izbruhnili protesti zaradi predloga zakona, ki bi dovoljeval izročitev osumljencev za kazniva dejanja kitajskim oblastem. To bi namreč lahko spodkopalo svobodo in sodno neodvisnost Hongkonga.

Predlog zakona je bil kasneje sicer umaknjen, a se protesti zaradi:

- policijskega nasilja,

- zahtev po svobodnih volitvah in tem, da vodje Hongkonga ne bi več nastavljala kitajska komunistična partija, ter

- splošnega nezadovoljstva z odnosom celinske Kitajske do Hongkonga

nadaljujejo.