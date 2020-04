Tragični prizori iz ameriške bolnišnice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz bolnišnice v Detroitu prihajajo posnetki trupel, ki ležijo v praznih sobah in zložena eno na drugo v mobilnih hladilnih enotah na parkirišču bolnišnice, poroča CNN.

V ZDA je z novim koronavirusom okuženih skoraj 600 tisoč ljudi, umrlo jih je več kot 23 tisoč, kar je največ med vsemi državami na svetu.

Pred tednom dni smo poročali o dogajanju v New Yorku, kjer so zaradi množice umrlih začeli trupla kar z viličarjem nalagati v hladilne zabojnike na tovornjakih, v katerih so vzpostavili začasne mrtvašnice. Več v članku Ker je zmanjkalo prostora v mrtvašnicah, trupla shranjujejo kar na tovornjakih.

Danes je ameriška televizija CNN objavila fotografije iz bolnišnice Sinai-Grace iz Detroita, ki prikazujejo trupla, shranjena v praznih sobah bolnišnice in zložena eno na drugo v hladilnih enotah, ki so jih pripeljali na parkirišče bolnišnice. Gre za nočno dogajanje iz začetka aprila, je za televizijo povedal neimenovani vir iz bolnišnice. Osebje mrtvašnice namreč ponoči ni delalo, mrtvašnica pa je bila polna.

Nimajo dvigalke, s katero bi dvignili trupla

Kot je še povedal vir, so trupla zložena eno na drugo zato, ker nimajo dvigalke, s katero bi lahko trupla položili na višje police.

Tiskovni predstavnik bolnišnice Brian Taylor je za CNN dejal, da vse bolnike, ki umrejo v bolnišnici, obravnavajo spoštljivo in dostojanstveno.

