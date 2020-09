Tragična usoda psičkov: poginila, ker so ju strpali v skladišče za prtljago

Potnica, ki je z letalsko družbo Emirates konec avgusta iz Dubaja letela v Washington na zdravljenje zaradi levkemije, trdi, da sta njena francoska buldoga, ki sta jo spremljala na letalu, poginila, ker so ju pri omenjeni letalski družbi namestili v skladišče za prtljago. Po pristanku na letališče so jo namreč obvestili, da njena psa poleta nista preživela.

Do omenjenega dogodka je prišlo 21. avgusta na letu družbe Emirates iz Dubaja v Washington. Lastnica francoskih buldogov, ki je čez lužo morala zaradi zdravljenja levkemije, je za prevoz svojih kosmatincev, od katerih je eden terapevtski pes, plačala 2.600 ameriških dolarjev, vendar so ji sporočili, da psov ne more vzeti v potniško kabino, ker tehtata več kot 3,5 kilograma.

Psa strpali v skladišče za prtljago, kjer sta se zadušila

Po poročanju ameriškega tabloida TMZ bi morali psa po imenu Panda in Beluga namestiti pod skladišče pod kabino, ki je namenjeno za prevoz živih živali in je ločeno od skladišča za prtljago. No, očitno sta psa na koncu končala v istem prostoru kot prtljaga, nekropsija pa je pokazala, da sta poginila zaradi pomanjkanja kisika. Eden od psov je tudi krvavel.

Odvetnik lastnice Evan Oshan je za TMZ povedal, da si družina želi zadoščenja za pse: "Psi niso prtljaga, ampak so živi člani družine, v tem primeru pa so bolnici z rakom nudili ogromno čustveno podporo." Ob tem je odvetnik poudaril, da bi moral vsaj Panda, ki je terapevtski pes, zaradi zdravniške dokumentacije potovati skupaj s svojo lastnico. Ob tem je dodal, da so živali, ki so jih na letalu namestili v zanje namenjen prostor, polet preživele brez praske. Pri Emiratih zadeve še niso komentirali.