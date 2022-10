Tragedija v Himalaji: snežni plaz zasul 41 ljudi, številni mrtvi

Plaz, ki se je sprožil na 5.670 metrov visoki Draupadi ka Danda II v severni Indiji, je zasul ekipo 34 pripravnikov in sedmih inštruktorjev, poročajo tuji mediji. Do zdaj naj bi neuradno našli štiri trupla, številne še pogrešajo.

On a five-thousander 🗻in the Indian Himalayas, an avalanche hit a 41-member training team from a mountaineering school. Several people lost their lives. R.I.P. 🙏 https://t.co/6jAo81DU1I — Stefan Nestler (@Springinsfeld) October 4, 2022

Sedem alpinističnih inštruktorjev in 34 pripravnikov Nehrujevega inštituta za alpinizem, plezalne šole s sedežem v mestu Uttarkashi, približno 60 kilometrov zahodno od Tibeta, je med sestopom z vrha pettisočaka zasul snežni plaz.

Uttarakhand | Nehru Institute of Mountaineering confirms death of four mountaineers in avalanche at Draupadi Ka Danda-II mountain peak.



Total of 41 people including 34 trainees and 7 mountaineering instructors were hit by an avalanche, as per NIM. pic.twitter.com/LUmUGslkqv — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 4, 2022

Po poročanju BBC so reševalci rešili osem ljudi, preostali pa so ostali ujeti v razpoki v ledeniku. Oblasti so o nesreči obvestili v torek okoli 9.30 po lokalnem času, so sporočili reševalci.

Iskanje so ponoči zaradi dežja in sneženja prekinili. Indijski lokalni mediji poročajo, da bi lahko število žrtev močno naraslo. "Potrjene so štiri smrtne žrtve, 33 oseb je ujetih v razpoki. Približno osem so jih že rešili. Reševalci bodo iskali ljudi, dokler bo to dopuščalo vreme," je za AFP povedal Ridhim Aggarwal iz nacionalnih odzivnih sil.

"Indijske zračne sile izvajajo pregled gore, kjer se je zgodila nesreča. Kraj je težko dostopen," pa je pred tem za Reuters povedal šef policije v Uttarakhandu Ashok Kumar.

Obrambni minister Rajnath Singh je na Twitterju zapisal: "Globoko prizadet sem zaradi izgube dragocenih življenj zaradi snežnega plazu, ki je zasul alpinistično odpravo v izvedbi alpinističnega inštituta Nehru v Uttarkashiju."

Avalanche: Major accident in Uttarkashi, news of many trekkers killed in avalanche https://t.co/6rV101hoz7 — NEWS SAIRAN (@NewsSairan) October 4, 2022

Nesreča se je zgodila le teden dni po tem, ko so v nepalski Himalaji našli truplo slavne ameriške smučarke Hilaree Nelson.