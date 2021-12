V snežnem plazu na Ratitovcu poškodovan smučar

V soboto ob 13.43 se je na območju Ratitovca pri smučanju skupine turnih smučarjev sprožil snežni plaz, ki je enega od njih poškodoval. Posredovali so škofjeloški gorski reševalci, ki so poškodovanca skupaj z zdravnikom letalcem oskrbeli na kraju, nato pa ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Škofja Loka so bili v skupini trije turni smučarji, plaz pa jih je zajel malo pod vrhom Ratitovca. Dva sta jo odnesla brez poškodb, tretji pa je utrpel poškodbo kolena. Ker so razmere zaradi novozapadlega snega in močnega vetra v zadnjih dneh precej neugodne, svetujejo previdnost.

Avstrija: plaz zajel 11 ljudi, trije so umrli

Prav tako v soboto so v snežnem plazu na Salzburškem v Avstriji umrli trije ljudje, med njimi Rene Hofer, eden najbolj talentiranih motokrosistov na svetu.

