Pod plazom umrli trije turni smučarji, med njimi talentirani motokrosist

Med žrtvami snežnega plazu v bližini Salzburga je tudi 19-letni Rene Hofer. Veljal je za enega najbolj priljubljenih v svetovnem prvenstvu. Voznik KTM je oktobra prvič v karieri dobil veliko nagrado, ko je bil v prvenstvu MX2 najboljši na prvi od treh dirk v Pietramurati v Italiji. V skupnem seštevku je sezono sklenil na šestem mestu. V sezoni 2022 bi spadal v najožji krog favoritov za prvaka razreda MX2. Tragično novico je potrdilo vodstvo tekmovanja MXGP.

MXGP mourns the loss of Austrian talent Rene Hofer 🕯



MXGP expresses their deepest condolences and sends all their strength to Rene’s family, friends and the whole Team at KTM at this incredibly difficult time.



Read the full statement HERE: https://t.co/neGskv9wax#MXGP pic.twitter.com/RlMp2SeUsN — MXGP (@mxgp) December 5, 2021

"S težkim srcem delimo tragično novico, da je umrl eden naših mladih zvezdnikov Rene Hofer," so v sporočilu za javnost zapisali pri promotorju MXGP Infront Moto Racing. "Hofer je bil brez dvoma eden najbolj veselih fantov v 'paddocku', vedno z nasmeškom. Pred Avstrijcem je bila svetla prihodnost. Bil je mladinski svetovno prvak na 65-kubičnem motorju in evropski prvak. Letos je dosegel svojo prvo zmago v svetovnem prvenstvu."

Motokrosistični svet pretresen

"Počivaj v miru, mali Rene. To je tragedija za tvojo družino, za KTM-družino in celotno družino MXGP. Vedno se te bomo spominjali kot veselega fanta, kakršen si bil," je na družbenih omrežjih zapisala tovarniška ekipa KTM. Pretreseni so tudi slovenski motokrosisti, ki so ga dobro poznali. "Ne morem verjeti. Počivaj v miru. Sožalje družini," je na družbenih omrežjih zapisal Tim Gajser. "Ohrani ta nasmeh za vedno. Pogrešali te bomo," pa na Instagram Storyju Jaka Peklaj.

Plaz zasul 11 turnih smučarjev

Enajst turnih smučarjev se je v soboto popoldne spustilo z 2.459 metrov visoke gore Lackenspitze, poroča ORF. Plaz, ki je v dolžino meril 600 metrov, v širino pa 200 metrov, se je sprožil ob pol dveh popoldne. Dva smučarja sta umrla na kraju nesreče, eden pozneje v bolnišnici. Še dva sta huje poškodovana. Peterica jo je odnesla brez poškodb. Zadnjo ponesrečenko so izkopali štiri metre in pol globoko štiri ure po plazu. Vsi so bili mlajši od 30 let. Bili so dobro in primerno opremljeni. V reševalni akciji je sodelovalo pet helikopterjev, gorski reševalci in Rdeči križ, skupaj 120 ljudi.

