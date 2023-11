To se bo letos najverjetneje zgodilo prvič v zgodovini meritev

Leto 2023 bo najverjetneje najbolj vroče leto v zgodovini meritev, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in zahtevala nujno ukrepanje mednarodne skupnosti za zajezitev globalnega segrevanja. Prav tako je organizacija opozorila na porast toplogrednih plinov ter rekordne temperature morske površine in dvig morske gladine.

V začasnem poročilu o stanju svetovnega podnebja v letu 2023 je WMO opozorila, da so letos padli številni temperaturni rekordi, zato bo letošnje leto najverjetneje postalo najtoplejše leto doslej, piše na spletni strani WMO.

Pojasnila je, da je razlika med prvimi desetimi meseci leta 2023 ter letoma 2016 in 2020, ki sta trenutno na vrhu lestvice rekordno toplih let, "takšna, da je malo verjetno, da bi zadnja dva meseca lahko vplivala na razvrstitev".

Poročilo WMO ugotavlja, da je bilo zadnjih devet let najtoplejših od začetka meritev. Foto: Shutterstock

"Izgubljamo bitko s časom "

"Gre za več kot le statistiko," je dejal generalni sekretar WMO Petteri Taalas in opozoril, da človeštvo izgublja tekmo s časom za reševanje ledenikov in zajezitev dviga morske gladine.

"Ravni toplogrednih plinov so rekordno visoke. Globalne temperature so rekordno visoke. Morska gladina se je rekordno dvignila. Morski led na Antarktiki je rekordno nizek," je poudaril in mednarodno skupnost pozval k večjemu prizadevanju za "zajezitev vse bolj negostoljubnega podnebja v tem in prihodnjih stoletjih".

Koncentracije treh glavnih toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida, metana in dušikovega oksida, so leta 2022 dosegle rekordno visoko raven. Njihova raven pa se je letos še nekoliko povečala. Samo raven ogljikovega dioksida je za 50 odstotkov višja kot v predindustrijski dobi. To pomeni, da se bodo temperature dvigovale še več let, tudi če se bodo emisije drastično zmanjšale.

Do konca oktobra pa so se povprečne globalne temperature gibale za 1,4 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnijo, še piše v poročilu.

