Z "rožnatimi" telefoni pomagali bolnicam z rakom dojk

Samsung in Telekom Slovenije sta Združenju Europa Donna Slovenija v podporo aktivnostim za ozaveščanje o raku dojk v Telekomovem centru Ljubljana, Aleja, predala donacijo v višini deset tisoč evrov. V imenu Samsunga je donacijo predsednici združenja Tanji Španić predal vodja programa mobilne telefonije za Slovenijo Bernard Purkart, v imenu Telekoma Slovenije pa Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. Ker v ozaveščanju sodelujejo že 17 let, so se v tem času izpeljale različne aktivnosti, so navedli v sporočilu za javnost.

V mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk Samsung in Telekom Slovenije pripravita posebno ponudbo "rožnatih" mobitelov po akcijski ceni. Letos sta v ponudbi Samsung Galaxy A55 5G 256 GB in Samsung Galaxy S24 FE 5G, ob nakupu slednjega pa kupci prejmejo še darilo, slušalke Samsung Galaxy Buds3. Tako so tudi kupci vključeni v ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni za večjo stopnjo ozdravljivosti raka dojk, poudarjajo na Telekomu.

Posebna zahvala gre kupcem rožnatih mobitelov

Tanja Španić, predsednica združenja Europa Donna Slovenija, je ob prejemu donacije povedala, da se podjetjema Samsung in Telekom Slovenija iskreno zahvaljuje za dolgoletno podporo in letošnjo donacijo, ki jo bodo namenili nadaljnji pomoči bolnicam in njihovim svojcem. "Povezanost, ki smo jo zgradili skozi leta, nam omogoča še tesnejše sodelovanje pri osveščanju o raku dojk. Posebna zahvala gre tudi vsem kupcem rožnatih mobitelov ter zaposlenim na Telekomu Slovenije, ki so organizirali rožnati pohod in s tem aktivno podprli naše poslanstvo ter se povezali z našimi članicami. Skupaj lahko naredimo resnične spremembe in ustvarimo boljši jutri za vse ženske," je dejala.

"Verjamemo, da z ozaveščanjem o pomenu rekreacije in preventivnih pregledov prispevamo k boljšemu počutju in večji ozdravljivosti," pa je ob predaji donacije dodal Bernard Purkart, vodja programa mobilne telefonije za Slovenijo pri Samsungu.

Da so ponosni na dolgoletno sodelovanje v rožnatemu oktobru, je povedal tudi Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. "S skupnim ozaveščanjem varujemo naš svet in ustvarjamo boljši jutri," je izpostavil.

Organizirali so tudi pohod

V Telekomu Slovenije so organizirali rožnati pohod na planino Kofce za družinske člane in članice Združenja Europa Donna Slovenija. Pohodniki so nosili roza oblačila in pentlje, tj. mednarodni simbol ozaveščanja o raku dojk, ki odraža solidarnost z ženskami, ki so zbolele za to boleznijo. Prejeli so tudi darila, ki jih bodo skozi vse leto opominjala na pomen samopregledovanja ter gibanja v naravi. Roza pentlje so na voljo tudi v Telekomovih centrih, tako da si jih lahko obiskovalci nadenejo in se pridružijo ozaveščanju.