Tega nikakor nočete videti, če bi radi ponoči mirno spali #video

Video: YouTube

Hiša je od glavne ceste oddaljena približno kilometer. Nekdanji dovoz in okolica hiše sta popolnoma zaraščena. Zdi se, da je kraj zapuščen že več desetletij.

Že na dvorišču so fotografa, ki ustvarja spletni portal freaktography.com, pričakale stare in umazane otroške lutke, ki kraju dajejo še posebej zlovešč pridih.

Zdelo se mu je, da ga opazujejo

Notranjost hiše je razmetana in dotrajana ter polna otroških igrač, plišastih medvedkov in lutk, za katere se je raziskovalcu zdelo, kot da ga "opazujejo v vsaki sobi". Igrače so večinoma razmetane po hiši, v eni od sob pa so plišaste pande nenavadno urejeno nameščene na kavče okoli klubske mizice.

V razpadajoči hiši, ki so jo nekateri označili za popolno filmsko lokacijo za snemanje grozljivk, je mogoče najti tudi ameriško zastavo in posodo z injekcijami.