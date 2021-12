Svetovni dan miru: papež pozval k solidarnosti med generacijami

Papež Frančišek je poslanico ob prihajajočem svetovnem dnevu miru, ki ga Katoliška cerkev praznuje 1. januarja, naslovil Dialog med generacijami, izobrazba in delo: sredstva za vzpostavitev trajnega miru. V njej se ukvarja z vprašanji, ki se dotikajo solidarnosti med generacijami in vere v skupno prihodnost v miru.

"Kljub številnim naporom za konstruktiven dialog med narodi se krepi oglušujoči hrup vojn in spopadov, medtem ko napredujejo bolezni, ki imajo pandemične razsežnosti, slabšajo se učinki podnebnih sprememb in propadanja okolja, poslabšuje se drama lakote in žeje, še naprej prevladuje gospodarski model, ki bolj temelji na individualizmu kot na solidarni podelitvi," je v tradicionalni poslanici pred bližajočem se 55. svetovnem dnevu miru opozoril papež Frančišek.

Skupni projekti

V njej je posebno pozornost posvetil trem ključnim področjem za graditev trajnega miru. Najprej dialogu med generacijami kot temelju za uresničevanje skupnih projektov. "Meni, da je dialog edina možnost za to, da razlike, ki so med ljudmi, generacijami in narodi, postanejo obogatitev, ne pa razlog za razhajanja," je eno od osrednjih tem poslanice danes orisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. "Temelj resničnega dialoga je osnovno zaupanje med ljudmi in med družbenimi skupinami," je dodal. Kot je še povzel papeževe besede, veliki družbeni izzivi in mirovni procesi ne morejo brez dialoga med starejšimi in mladimi.

Dialog

Urednik zbirke Cerkveni dokumenti Rafko Valenčič je ob tem opozoril, da je tudi ob razmerah v Sloveniji dialog zelo pomemben. "Osredotočiti se moramo na kulturo združevanja, ne kulturo razdruževanja," je dejal.

V poslanici papež v nadaljevanju poudari pomen izobraževanja kot dejavnika svobode, odgovornosti in razvoja. Opozoril je, da se je v zadnjih letih na svetovni ravni občutno zmanjšal proračun za izobraževanje in vzgojo, ki prej veljata za izdatek kot za naložbo. Po drugi strani pa so se vojaški izdatki znatno povečali in vse kaže, da bodo še naraščali.

Naložbe v vojaško industrijo

To je skrb vzbujajoče, zato je pomembno, da tisti, ki imajo odgovornost, oblikujejo gospodarske politike, ki predvidevajo obrat odnosa med javnimi naložbami v izobraževanje, in sklade, ki so namenjeni oboroževanju. Da začnemo v resnici vlagati v prihodnost, v rast, razvoj tudi v mir. In po drugi strani, da zmanjšamo naložbe v navidezno varnost. "Pretirane naložbe v vojaško industrijo gotovo ne gradijo prihodnosti," je poudaril Zore.

Tehnični napredek in siromašenje ljudi

Nazadnje je papež v poslanici spregovoril tudi o delu kot področju za polno uresničevanje človekovega dostojanstva. Navedel je dejstvo, da tehnični napredek ne sme pomeniti siromašenja ljudi. Kot je pojasnil Zore, posodabljanje tehničnih sredstev ne sme pomeniti, da ljudje ostanejo brez delovnih mest. Zore je tudi navedel papežev poudarek, da je pandemija covid-19 v svetu poslabšala položaj dela, ki je že bil pred številnimi izzivi. Milijoni gospodarskih in proizvodnih dejavnosti so propadli, začasni delavci so vedno bolj ranljivi, izobraževanje na daljavo pa je v številnih primerih povzročilo nazadovanje pri učenju.

Spoštovanje temeljnih pravic delavk in delavcev

Ob tem je papež poudaril, da moramo združiti zamisli in napore, da bi ustvarili pogoje in iznašli rešitve, da bo imel vsak človek v delovni dobi možnost s svojim delom prispevati k življenju družine in družbe. Obenem pa je po njegovem mnenju treba spodbujati, sprejemati in podpirati pobude, ki na vseh ravneh pozivajo k spoštovanju temeljnih pravic delavk in delavcev.