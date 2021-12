Papež pred božičem pozval k ponižnosti: Nehajmo jokati za veličino, ki je nimamo

Papež Frančišek je med današnjo večerno mašo pred božičem pozval k ponižnosti. "Nehajmo jokati za veličino, ki je nimamo. Nehajmo stokati in imeti dolge obraze. Opustimo pohlep, ki nas nikoli ne zadovolji," je dejal med pridigo v baziliki svetega Petra. Slovenski škofje pa so v božični poslanici, ki jo je letos predstavil soboški škof Peter Štumpf , zaželeli, naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. "V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro," je v imenu slovenskih škofov dejal Štumpf.

Ljudje se leta ženejo za uspehom in se želijo povzpeti na piedestal, a Bog je na drugi strani izkazoval predvsem ponižnost, je še izpostavil papež.

Spomnil je, da je bil tudi Jezus v jaslicah obkrožen z majhnimi in ubogimi, ljudmi z obrobja, ne s pomembnimi ljudmi. "To so bili pastirji. Bili so najbolj preprosti in bili so najbližje Gospodu," je poudaril Frančišek, kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zavzel se je, da se človeku in njegovemu trdemu delu povrne dostojanstvo. Človek naj bi bil gospodar delu, ne njegov suženj. "Dovolj je smrti zaradi dela," je še dejal Frančišek in se zavzel za zmanjšanje delovnih nesreč.

Papeževa "polnočnica", ki jo je letos tako kot lani obhajal že ob 19.30, je sicer eden glavnih dogodkov v uvodu v slovesnosti ob božiču, drugem največjem krščanskem prazniku, ko se verniki spominjajo Jezusovega rojstva. Mašo v baziliki svetega Petra so mnoge televizije tudi neposredno prenašale.

Zbralo se je okoli 1.500 vernikov

Božične slovesnosti v Vatikanu sicer tudi letos potekajo v znamenju pandemije covida-19, se je pa maše v baziliki svetega Petra letos lahko udeležilo precej več vernikov kot lani. V osrednji ladji bazilike je bilo okoli 1.500 vernikov in duhovnikov. Vsi so sicer morali nositi maske in vzdrževati medsebojno razdaljo, še poroča Ansa.

Slovenski škofje v božični poslanici zaželeli več medsebojne povezanosti

Kristjani bodo v soboto obeležili božič, praznik, s katerim slavijo rojstvo Jezusa Kristusa. Štumpf je v poslanici dejal, da je dete v jaslicah rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje.

"Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam - ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medsebojni ljubezni," je navedel.

Zato nas božič po njegovih besedah ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo.

"Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izseljencem, bratom in sestram v Evangeličanski in Pravoslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim", so škofje v poslanici izrekli svojo sočutno bližino. "In v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč," so dodali.