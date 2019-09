Svet Evrope poziva Malto k ustavitvi postopkov proti umorjeni novinarki

Komisarka je opozorila, da pri tem ne gre le za finančni pritisk na družino umorjene novinarke, ampak tudi za svobodo medijev in spoštovanja pravne države na Malti, so sporočili iz Strasbourga.

"Menim, da gre pri veljavnih določilih, da je mogoče tožbe zaradi razžalitve nadaljevati proti dedičem, za velik pritisk na novinarje in njihove družine in da ima to negativen učinek na preiskovalno novinarstvo," je zapisala Dunja Mijatović v pismu malteškemu premierju Josephu Muscatu.

Po njenih besedah so večino teh tožb sprožili javni uslužbenci na Malti

To pa ni zgolj ustrahovanje družine, ki preboleva izgubo svojca, ampak postavlja tudi vprašanja glede zavezanosti malteških oblasti, da bi naročnike tega grozljivega zločina pripeljali pred roko pravice.

Muscat je Mijatovićevi odgovoril v odprtem pismu v časniku Times of Malta. Poudaril je, da malteška vlada ne more vplivati na civilne tožbe, saj bi to lahko pod vprašaj postavilo spoštovanje pravice do poštenega sojenja po Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Dejal je še, da bi bil pripravljen umakniti lastno tožbo, če bi se družina Caruana Galizie javno izrekla, da sprejema rezultate t. i. preiskave Egrant. Caruana Galizia je namreč namigovala, da naj bi podjetje z imenom Egrant in sedežem v Panami pripadalo Muscatovi družini, vendar pa potem uradna preiskava ni odkrila nobenih dokazov, ki bi to potrjevali.

Preiskovalna novinarka Caruana Galizia je bila glasna kritičarka Muscata in njegove vlade. Oktobra 2017 je umrla v eksploziji bombe, ki je bila podstavljena pod njen avtomobil. Do zdaj so našli tri ljudi, ki naj bi podstavili eksploziv pod avtomobil, ne pa tudi naročnikov umora.

Umor novinarke je sprožil številna vprašanja glede dogajanja na Malti in zlasti spoštovanja vladavine prava na tem sredozemskem otoku. Svet Evrope je tudi pozval k temeljiti preiskavi tega umora.