Svarilo prvega moža agencije za atomsko energijo: toliko držav bi lahko imelo jedrsko orožje

Vodja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je opozoril, da bi lahko na svetu imelo jedrsko orožje do 25 držav. Kot je dejal danes za italijanski časnik La Repubblica, je tveganje za jedrski spopad danes večje kot v preteklosti, saj si za jedrsko bombo prizadevajo nove države.

"Ne želim širiti panike, ampak svet z 20 do 25 državami z jedrsko bombo je nepredvidljiv in nevaren," je dejal Rafael Grossi za današnjo izdajo La Repubblice.

Generalni direktor IAEA je nakazal, da bi lahko na neki točki jedrsko orožje imelo do 25 držav, pri čemer pa ni navedel časovnega okvira.

"Proces razoroževanja oziroma nadzorovanega zmanjševanja jedrskih arzenalov se je ustavil," je še dejal Gross. "Tisti, ki imajo jedrsko orožje, ga proizvajajo še več, vključno s Kitajsko," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Grossi je tudi opozoril, da se vse pogosteje govori o taktičnih jedrskih napadih, kar je označil za zaskrbljujoče.

Skrbi ga tudi, da so voditelji v več državah napovedali namero, da pridobijo jedrsko orožje. Na vprašanje, katere države so to, pa je pojasnil, da tega kot vodja IAEA ne more povedati. "To so pomembne države v Aziji, Mali Aziji in Perzijskem zalivu," je dejal.

Po mnenju strokovnjakov je na svetu sedaj devet jedrskih sil. Ob petih stalnih članicah Varnostnega sveta ZN - ZDA, Rusiji, Združenem kraljestvu, Franciji in Kitajski so to še Indija, Pakistan, Severna Koreja in Izrael, kažejo poročilo Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) in podatki Mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja (ICAN).

Te države imajo po ocenah skupaj približno 12.000 kosov jedrskega orožja, od tega jih imata Rusija in ZDA približno 10.700.