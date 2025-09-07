Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
18.41

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
jedrsko orožje jedrska fizika Rafael Grossi

Nedelja, 7. 9. 2025, 18.41

1 ura, 16 minut

Svarilo prvega moža agencije za atomsko energijo: toliko držav bi lahko imelo jedrsko orožje

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Rafael Mariano Grossi | Grossi je tudi opozoril, da se vse pogosteje govori o taktičnih jedrskih napadih, kar je označil za zaskrbljujoče. | Foto Guliverimage

Grossi je tudi opozoril, da se vse pogosteje govori o taktičnih jedrskih napadih, kar je označil za zaskrbljujoče.

Foto: Guliverimage

Vodja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je opozoril, da bi lahko na svetu imelo jedrsko orožje do 25 držav. Kot je dejal danes za italijanski časnik La Repubblica, je tveganje za jedrski spopad danes večje kot v preteklosti, saj si za jedrsko bombo prizadevajo nove države.

"Ne želim širiti panike, ampak svet z 20 do 25 državami z jedrsko bombo je nepredvidljiv in nevaren," je dejal Rafael Grossi za današnjo izdajo La Repubblice.

Generalni direktor IAEA je nakazal, da bi lahko na neki točki jedrsko orožje imelo do 25 držav, pri čemer pa ni navedel časovnega okvira.

"Proces razoroževanja oziroma nadzorovanega zmanjševanja jedrskih arzenalov se je ustavil," je še dejal Gross. "Tisti, ki imajo jedrsko orožje, ga proizvajajo še več, vključno s Kitajsko," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Grossi je tudi opozoril, da se vse pogosteje govori o taktičnih jedrskih napadih, kar je označil za zaskrbljujoče.

Skrbi ga tudi, da so voditelji v več državah napovedali namero, da pridobijo jedrsko orožje. Na vprašanje, katere države so to, pa je pojasnil, da tega kot vodja IAEA ne more povedati. "To so pomembne države v Aziji, Mali Aziji in Perzijskem zalivu," je dejal.

Po mnenju strokovnjakov je na svetu sedaj devet jedrskih sil. Ob petih stalnih članicah Varnostnega sveta ZN - ZDA, Rusiji, Združenem kraljestvu, Franciji in Kitajski so to še Indija, Pakistan, Severna Koreja in Izrael, kažejo poročilo Stockholmskega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) in podatki Mednarodne kampanje za odpravo jedrskega orožja (ICAN).

Te države imajo po ocenah skupaj približno 12.000 kosov jedrskega orožja, od tega jih imata Rusija in ZDA približno 10.700.

Burevestnik
Novice Rusija vendarle v test novega orožja? Američani ga imenujejo leteči Černobil.
Carska bomba
Novice Je to glavni razlog, da se svet boji groženj iz Rusije?
kontejnerski trezor za prevoz orožja
Novice Kontejner groze: uničujoče orožje na poti v Evropo #video
jedrsko orožje jedrska fizika Rafael Grossi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.