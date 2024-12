Študentskim protestom v Srbiji, ki potekajo že več tednov, se je doslej pridružilo okoli 60 fakultet in več srednjih šol. Srbski predsednik Aleksandar Vučić trdi, da so oblasti izpolnile vse njihove zahteve, s čimer se študenti ne strinjajo, v torek pa je sporočil še, da dijaki ne bi smeli protestirati, poročajo srbski mediji.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli konec novembra po napadu na študente in profesorje beograjske fakultete za dramske umetnosti med eno od akcij v spomin na smrtne žrtve nesreče na novosadski železniški postaji. Napad je po navedbah študentov izvedla organizirana skupina, v njej pa naj bi bili tudi člani vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

Delo so doslej ustavile fakultete univerze v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. Pridružile so se jim tudi posamezne zasebne fakultete ter več srednjih šol v Beogradu in drugih mestih po državi, poroča portal N1 Srbija.

Študente podprli številni umetniki

Delo je ustavilo okoli 60 fakultet, študenti pa dobivajo vse širšo podporo. Doslej so jih med drugim podprli dramski in filmski ustvarjalci in igralci, pisatelji ter številna nevladna združenja.

Študenti sporočajo, da se bodo protesti in zasedbe fakultet nadaljevali, dokler ne bodo izpolnjene vse njihove zahteve.

Med njimi so objava celotne dokumentacije o prenovi železniške postaje in zavrnitev obtožb zoper aretirane in pridržane študente med protesti po nesreči, vložitev kazenskih ovadb proti napadalcem na študente in profesorje fakultete za dramske umetnosti in 20-odstotno povečanje sredstev za visokošolske ustanove.

Oblasti trdijo, da so izpolnile vse njihove zahteve, kar študenti zavračajo, saj da niso objavili celotne dokumentacije o prenovi.

Vučić vztraja, da so izpolnili vse zahteve

Vučić je v odzivu na proteste med torkovo sejo vlade ponovil, da so izpolnili vse njihove zahteve.

Dejal je, da študenti lahko protestirajo, saj da so polnoletni in to počnejo na lastno odgovornost, bi se pa vlada po njegovem prepričanju morala vmešati v to, da protestirajo otroci stari od 14 do 16 let.

V povezavi z nesrečo so srbske oblasti pridržale 13 osumljencev, večina jih je v priporu. Srbska vlada je minuli teden objavila dokumentacijo o prenovi železniške postaje in sprejela odlok o 20-odstotnem povečanju sredstev za visokošolske ustanove za naslednje leto.

Višje državno tožilstvo v Beogradu pa je danes po poročanju srbskih medijev tudi sporočilo, da so identificiral osebe, ki jih sumijo napada na študente in profesorje 22. novembra. Gre za pet osumljencev, zaslišali pa jih bodo januarja.