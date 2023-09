Študentka ubita s službeno pištolo policista. So na Hrvaškem skušali kaj prikriti?

Hrvaška policija se je znašla pod plazom kritik zaradi ravnanja v primeru uboja 21-letne študentke iz Osijeka, za katerega je osumljen policist. Pojavili so se namreč očitki, da ni razkrila vseh podrobnosti primera in je dejanje okvalificirala kot uboj iz malomarnosti, čeprav je šlo za umor. Notranji minister Davor Božinović je zavrnil očitke.

Študentka je bila ubita s službeno pištolo 27-letnega osiješkega policista, s katerim se je občasno dobivala. Domnevni zločin se je zgodil v njegovem stanovanju.

Policist trdil, da je bil samomor

Policist je prejšnjo sredo zvečer poklical policijo in sprva trdil, da se je dekle ubilo samo. Policija ga je nato naslednje jutro pridržala zaradi suma uboja iz malomarnosti, kar je lažje kaznivo dejanje. Državno tožilstvo je kazensko ovadbo prekvalificiralo v umor, to pa je v javnosti in medijih še spodbudilo namigovanja, da je policija namerno prikrivala podrobnosti primera.

Božinović je v pogovoru za hrvaško televizijo N1 danes to zanikal. Dejal je, da policija ni verjela trditvam 27-letnika, da je šlo za samomor, in poudaril, da so osumljenega pridržali že naslednje jutro in proti njemu vložili kazensko ovadbo za uboj iz malomarnosti. Državno tožilstvo je ovadbo nato prekvalificiralo, kar pa je po Božinovićevih besedah običajen pojav.

"Policija ima včasih eno kvalifikacijo, državno tožilstvo pa jo lahko potrdi, poveča ali zmanjša. Pomembno je, da je tožilstvo do tega prišlo na podlagi dokazov, na katerih je policija utemeljila svojo kazensko ovadbo," je pojasnil.

Poziv k takojšnjemu ukrepanju

Ravnanje policije je danes po poročanju hrvaške tiskovne agencija Hina obsodila tudi poslanka opozicijske stranke Zmoremo! Ivana Kekin. Notranjemu ministru je sporočila, da pričakuje njegovo ukrepanje.

"Našim institucijam ne uspeva preprečevanje femicida," je dejala. Prepričana je tudi, da spremembe zakonov ne bodo spremenile ničesar. "Začnimo s preiskavo in sankcijami za sramotno ravnanje policije v Osijeku. Gospod Božinović, vi ste na vrsti," je izjavila.

Na problematiko nasilja nad ženskami na Hrvaškem je v svojem poročilu nedavno opozorila tudi strokovna skupina Sveta Evrope Grevio, ki preverja spoštovanje krovnega dokumenta za boj proti nasilju nad ženskami – istanbulske konvencije.

Poročilo ugotavlja, da istanbulsko konvencijo, ki jo je Hrvaška ratificirala pred petimi leti, država spoštuje minimalno. Izpostavili so, da Hrvaška v nobenem dokumentu ali zakonu ne priznava nasilja nad ženskami. Navedli so še, da manj kot deset odstotkov obsojenih nasilnežev konča v zaporu ter da policija pogosto pridrži tako tistega, ki je pretepel žensko, kot žensko, ki naj bi ga verbalno napadla. Opozorili so tudi, da državni tožilci pogosto opustijo pregon, sodniki pa izrekajo kazni, nižje od minimalnih.

Na Hrvaškem bodo predvidoma v začetku prihodnjega leta sicer uvedli strožje kazni za nasilje nad ženskami. Femicid bo kaznivo dejanje, za katero bo predvidenih najmanj deset let zapora, višje pa bodo tudi kazni za posilstvo.