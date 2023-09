Raper zaradi umora obsojen na 12 let zapora

29-letnega raperja MHD so zaradi umora mladeniča iz leta 2018 obsodili na 12 let zapora.

Francoskega raperja Mohameda Sylla, znanega pod umetniškim imenom MHD, so v Franciji zaradi umora mladeniča iz leta 2018 obsodili na 12 let zapora.

Francoskega raperja MHD so v Franciji zaradi umora mladeniča obsodili na 12 let zapora. Mladeniča je leta 2018 v Parizu zbil avtomobil, še pred tem pa ga je napadla drhal in ga zabodla, poroča The Guardian.

Pet raperjevih soobtožencev je bilo prav tako obsojenih zaradi umora na od 10 do 18 let zapora. Po mnenju tožilcev je šlo za spopad med rivalskimi združbami. Na sodišču je raper MHD znova ponovil, da je nedolžen. "Od začetka sem vztrajal pri svoji nedolžnosti v tem primeru in pri tem bom vztrajal še naprej," je dejal raper, ki ima s soobtoženci deset dni časa za pritožbo.

Avtomobil našli zažgan in zapuščen dan po umoru

5. julija 2018 je v 23-letnega Loica K. v 10. okrožju francoske prestolnice najprej trčil črni mercedes, nato pa ga je okoli ducat ljudi preteplo in zabodlo. MHD je od začetka zanikal, da je bil na kraju dogodka, a lokalni prebivalec je s svojega okna posnel incident in na posnetku so prepoznali avtomobil znamke mercedes, katerega lastnik je bil raper MHD. Nekatere druge priče so raperja prepoznale po njegovi pričeski in trenirki znamke Puma, katere ambasador je bil v tistem času.

Dan po napadu in umoru so avtomobil našli zapuščen in zažgan na parkirišču.

Zaslovel je leta 2015

MHD je sicer začetnik afro-trapa – mešanice hip-hopa in afriške tradicije –, zaslovel je leta 2015, ko je postal viralna senzacija. 29-letnik je bil januarja 2019 obtožen umora in zaprt, po letu in pol v priporu, medtem ko je preiskava še trajala, pa so ga izpustili in medtem je izdal tudi nov album.

Tožilec je za raperja sprva sicer zahteval 18 let zapora, za preostale obtožene pa zaporne kazni od 13 do 20 let.

Umor mladeniča se je zgodil v Cite des Chaufourniers, ki ga je raper, ki je na tem območju v preteklosti razvažal pice, še naprej kljub prepoznavnosti redno obiskoval. Izvajalec, ki se je v Franciji rodil gvinejskim in senegalskim staršem, je najbolj znan po pesmi Afro Trap Part 3 (Champions League), ki je posvečena nogometnemu klubu Paris Saint-Germain. Zaradi svojega umetniškega dela je pritegnil tudi občudovanje svetovnih zvezd, kot sta Drake in Madonna.

