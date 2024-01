Strel iz orožja italijanskega poslanca na silvestrovo ranil enega človeka

V severnoitalijanskem mestu Rosazza je bil na silvestrovo lažje ranjen 31-letni moški, ki ga je zadel strel iz pištole poslanca skrajno desnih Bratov Italije Emanueleja Pozzola. Čeprav poslanec trdi, da ni streljal on in da se je strel sprožil po nesreči, je incident povzročil razburjenje v Italiji, poročajo mediji.

31-letnik je zet zaposlenega pri državnem sekretarju za pravosodje Andrei Delmastru, ki je silvestroval s Pozzolom. Pozzolo je nekaterim udeležencem zabave pokazal svojo pištolo, za katero ima dovoljenje, nato pa se je sprožil strel. Moški je bil lažje ranjen v nogo in so ga oskrbeli v bližnji bolnišnici.

Poslancu so po incidentu zasegli orožje v velikosti vžigalnika. Karabinjerjem je pojasnil, da je želel orožje zgolj pokazati nekaterim udeležencem silvestrovanja. Po incidentu so zaslišali več prič, ki so bile prisotne na zabavi. Silvestrovanja naj bi se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP udeležilo kakih 30 ljudi. Delmastro je za časnik Corriere della Sera povedal, da ni vedel, da ima njegov kolega na zabavi v žepu pištolo, in da je bil pred hišo, ko je odjeknil strel.

Posest strelnega orožja je v Italiji strogo urejena

Incident preiskuje državno tožilstvo v mestu Biella v deželi Piemont. Po poročanju italijanskih medijev se je Pozzolo skliceval na poslansko imuniteto, da bi se izognil testom na ostanke streliva na obleki. Vodja levosredinske opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein je premierko Giorgio Meloni po incidentu pozvala k ukrepanju.

"Ti nesposobneži ogrožajo varnost ljudi okoli sebe, kaj šele nacionalno varnost," je poudarila. "Zakaj bi na novoletno zabavo v prisotnosti poslancev in članov vlade prinašali orožje," pa je vprašal nekdanji premier Matteo Renzi. Meloni se na incident še ni odzvala. Je pa njena stranka v izjavi za javnost poudarila, da incident nima političnega pomena.

Posest strelnega orožja je v Italiji strogo urejena. Bratje Italije so sicer prejšnji mesec predlagali znižanje starostne meje za pridobitev dovoljenja za lovsko puško na 16 let.