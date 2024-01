Kmalu razkritje: Italijani obujajo slavno znamko #foto

Lancia je v dneh okrog novega leta pokazala več delno razkritih fotografij nove generacije ypsilona. Tega bodo v celoti razkrili februarja. Novi avtomobil je pomemben mejnik za Lancio, ki pod streho Stellantisa začenja bržkone ključno desetletje svojega prihodnjega obstoja.

Foto: Lancia

Nekoč slavna italijanska znamka je v zadnjem desetletju prodajala le še model ypsilon in še to zgolj v Italiji. Prodajne številke so bile kljub temu zavidljive, čeprav se je ta mala lancia oblikovno komaj kaj spremenila. Zdaj bo oblika vendarle povsem drugačna. Lancia sledi oblikovnemu slogu koncepta Pu+Ra. Zadnja razkrita fotografija kaže okrogle zadnje luči, ki so spomin na nekdanji kultni model stratos.

Ypsilon si bo osnovo znotraj koncerna delil s peugeotom 208 in opel corso. Čeprav bodo prvo omejeno serijo izdelali na osnovi elektromotorja, bo imel ypsilon v ponudbi tudi bencinski hibridni motor. Tehnične podrobnosti še niso znane. Vsaj pri električni različici lahko pričakujemo podobne rešitve kot pri električnih e-208 in corsi-e, torej baterijo kapacitete dobrih 50 kilovatnih ur.

To bo predvidoma tudi zadnja lancia s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje. Naslednja predvidena modela – nova crossover limuzina (predvidoma aurelia) leta 2026 in nova delta leta 2028 – sta v načrtu le še v električni različici. Glede na platformo STLA medium, ki kljub električni prioriteti vendarle omogoča tudi vgradnjo različnih pogonov, to še ni povsem gotovo.

Foto: Lancia

Foto: Lancia