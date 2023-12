Prvaki srečno do točke, tudi vodilnim samo točka

Napoli je zabeležil četrti remi v sezoni. Foto: Reuters Prvak Napoli v tej sezoni nikakor ne najde prave forme. Neapeljčani so po 18 tekmah pri osmih zmagah, štirih remijih in šestih porazih, z 28 točkami pa so na sedmem mestu prvenstvene lestvice, kar je veliko manj kot so v taboru branilcev naslova pričakovali pred začetkom sezone. Z Monzo so se razšli brez zadetkov, ob tem pa so gostje v Neaplju zapravili še veliko priložnost za zmago, saj je v 68. minuti enajstmetrovko zapravil Matteo Pessina.

Avstrijski reprezentant Marko Arnautović je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Interja z 1:0, a je Genoa v sedmi inuti sodnikovega dodatka prvega dela igre izenačila, točneje zadel je Romun Radu Dragusin. V drugem polčasu se rezultat ni več spremenil. Četrta Fiorentina pa je na prvi petkovi tekmi po zadetku Luce Ranierija v 83. minuti z 1:0 premagala Torino.

Juventus je na drugem mestu. Foto: Guliverimage

Tako Juventus kot Roma, ki ju sicer na lestvici loči 12 točk, sta zmagala zadnji tekmi pred božičem in zdaj upata, da bosta leto 2023 zaključili v velikem slogu. Roma je dobila zadnji medsebojni obračun v marcu z 1:0, a je nazadnje dve zaporedni zmagi nad Bianconeri zabeležila leta 1995.

Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola, ki okreva po poškodbi, se bo srečal z Bologno, Milan pa se bo po spodrsljaju s Salernitano poskušal na zmagovite tirnice vrniti proti Sassuolu.

