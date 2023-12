Sredi tedna sta se od boja za italijansko pokalno lovoriko poslovila Inter in Napoli, s presenečenjem pa se je začel tudi 17. krog serie A. Zadnjeuvrščena Salernitana, ki je do tega kroga zbrala samo osem točk, je prišla do remija proti tretjemu AC Milanu, ki je tretjič v sezoni remiziral. Juventus, ki je prvi zasledovalec vodilnega Interja, si ni privoščil spodrsljaja pri 14. Frosinoneju.

AC Milan je imel v tem krogu, vsaj na papirju, najlažjo nalogo, saj se je podal na gostovanje k zadnji Salernitani, a se opekel in komajda izvlekel točko. Gostje so sicer povedli že v 17. minuti, ko je bil uspešen Fikayo Tomori, a so domači odgovorili. V 42. minuti je na 1:1 poravnal Federico Fazio, za presenetljivo vodstvo domačih je v 63. minuti zadel Antonio Candreva, za remi in točko gostov pa je v 91. minuti zadel Luka Jović.

Na sobotni opoldanski tekmi je Frosinone, ki je med tednom iz pokala izločil Napoli, gostil drugouvrščeni Juventus. In v drugem polčasu prišel do izenačenja na 1:1. Presenečenje je preprečil rezervist Dušan Vlahović, ki je v igro vstopil v 55. minuti, v 81. pa je zabil za zmago z 2:1. To je bil Srbov šesti gol v tej sezoni serie A. Zaradi prepovedanega položaja so mu sodniki v zaključku tekme razveljavili drugi gol.

Osimhen podaljšal z Napolijem

Napoli je podaljšal pogodbo s 24-letnim nigerijskim napadalcem Victorjem Osimhenom za dodatno leto (do 2026). Italijanski mediji pišejo, da bo Osimhen po novi pogodbi na leto zaslužil 10 milijonov evrov. V pogodbi je tudi odkupna klavzula v višini med 120 in 130 milijonov evrov, kar pa velja le za klube, ki niso iz Italije.

Udinese je igral ... jasno neodločeno

Udinese Sandija Lovrića, ki je bil v prvi enajsterici, in Jake Bijola, ki zaradi poškodbe ne igra, je v Torinu igral neodločeno 1:1. Drugače ni moglo biti, saj je to rezultat, ki Videmčane spremlja že vso sezono. To je namreč njihov že 11. remi na 17. tekmah, ki jih uvršča na skromno 16. mesto. Oba gola sta padla v zadnjih desetih minutah: za vodstvo Udineseje je zadel Oier Zarraga, za končni izid pa Ivan Ilić.

Vodilno ekipo italijanskega prvenstva zatem čaka obračun z Leccejem (18.00).

Italijansko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 22. december:

Sobota, 23. december:

Lestvica: