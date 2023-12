V živo: Lovrićevi gostijo Milan nadigral Monzo, Inter zvečer pri Laziu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napoli je po dveh porazih prišel do osme zmage sezone, Cagliari je premagal z 2:1.

V italijanski serie A se še pred polovico sezone vse bolj zdi, da bomo za prvaka spremljali zgolj dvoboj Interja in Juventusa. Prav ti ekipi sta v prejšnjih dveh krogih premagali aktualnega prvaka Napoli, ki se je v soboto izognil tretjemu zaporednemu porazu in z 2:1 premagal Cagliari. Juventus je v prvi tekmi 16. kroga serie A v petek zvečer sicer le remiziral z Genoo in ostaja točko za Interjem, ki ga v nedeljo čaka spopad z Laziem. Milan je v času nedeljskega kosila premagal Monzo in se približal vodilnemu dvojcu. Udinese s Sandijem Lovrićem in brez poškodovanega Jake Bijola gosti Sassuolo.

V Neaplju sta bila glavna protagonista kdo drug kot Victor Osimhen in Hviča Kvarachelia. Nigerijec, ki je dosegel svoj sedmi gol sezone (Interjev Lautaro Martinez je vodilni v ligi s 14 zadetki), je zadel v 69. minuti, Gruzijec pa po Osimhenovi podaji v 75. Vmes so gosti izenačili preko Leonarda Pavolettija.

Tekmo v Neaplju so sicer začeli s polurno zamudo, vzrok je bil močan veter, ki je pod vprašaj postavil varnost na stadionu. Objekt so pregledali in niso našli kakšnih večjih poškodb.

Juventus je v petek remiziral z Genovo. Foto: Guliverimage Drugouvrščeni Juventus je v petek zvečer v gosteh remiziral z Genoo. Federico Chiesa je Juventus popeljal do vodstva v prvem polčasu, za končnih 1:1 je v 48. minuti zadel Albert Gudmundsson. Stara dama je edini poraz sezone doživela septembra, v zadnjih osmih tekmah je zmagala sedemkrat, samo z Interjem je igrala neodločeno (1:1).

Nogometaši Milana so v nedeljski matineji brez težav odpravili Monzo. Rdeče-črni so zmagali s 3:0 in se približali vodilnemu dvojcu.

Tijjani Reijnders je popeljal Milan v vodstvo proti Monzi. Tako sta mu čestitala Rafael Leao in Christian Pulisic. Foto: Reuters

