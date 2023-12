V Torinu bo zelo vroče

Že uvod v 15. krog italijanskega prvenstva bo postregel s pravo poslastico, saj bo drugouvrščeni Juventus danes gostil branilca naslova Napoli. Domači bi z morebitno zmago vsaj začasno skočili na vrh serie A, kjer je trenutno v vodstvu Inter, ki ima pred Juventusom dve točki prednosti. Inter bo v soboto gostil Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola, ki je odsoten zaradi poškodbe. V soboto pa bo veliko pozornosti usmerjene tudi v obračun Atalante in AC Milana.

Rivalstvo med Juventusom in Napolijem izhaja iz zgodovinskega regionalnega rivalstva med severno Italijo in južno Italijo, od katerih sta domači mesti obeh klubov, Torino in Neapelj, glavni metropolitanski središči.

Juventus je bil prejšnji konec tedna zelo blizu nove zmage z 1:0 v Monzi, preden je pozna drama povzročila velik preplah Bianconerom. Juventus je do 92. minute še vodil z 1:0, Valentin Carboni je nato za Monzo izenačil, preden je Federico Gatti dve minuti kasneje odločil zmagovalca. Juventus je zadnjih pet od svojih šestih tekem dobil z golom razlike, edini remi pa je zabeležil pred dvema tednoma na obračunu z Interjem (1:1).

Napoli je v prejšnjem krogu doživel hud udarec. Foto: Guliverimage

S slabo popotnico se v srečanje podaja branilec naslova Napoli, ki je v prejšnjem krogu z 0:3 klonil proti vodilnemu Interju, to pa je bil najvišji poraz Napolija doma proti Interju po letu 1977. Napoli je na 14 tekmah zmagal le sedemkrat in je daleč od forme, ki je ekipo krasila lani, trenutno je peti z enajstimi točkami zaostanka za vodilnim Interjem. Neapeljčane pa lahko z optimizmom navdajajo zadnje tekme proti Juventusu, saj ni izgubil na zadnjih štirih medsebojnih srečanj, dobili so tri, vključno z veliko zmago s 5:1 v lanski sezoni. Neapeljčani se morda veselijo, da bodo ta konec tedna igrali v gosteh, saj je njihova letošnja forma na gostovanjih opazno boljša. Od sredine januarja je namreč Napoli na 22 tekmah v gosteh zmagal petnajstkrat in le trikrat izgubil.

Pri Juventusu bosta zaradi poškodbe manjkala Mattia De Sciglio in Timothy Weah, nekaj težav ima tudi Napoli, odsotna bosta Mathias Olivera in Mario Rui, medtem ko je nastop Alessandra Zanolija pod vprašajem. Težave ima tudi kapetan Giovanni Di Lorenzo, ki se je v tem tednu poškodoval na treningu.

Italijansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 8. december:

Sobota, 9. december:

Nedelja, 10. december:

Ponedeljek, 11. december:

Lestvica: