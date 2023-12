Italijanski notranji minister priznal nezadostno zmanjšanje migracij

Italija letos ni izpolnila cilja zmanjšanja obsega migracij čez Sredozemsko morje, je danes za italijanski časnik La Stampa priznal italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Te so se v primerjavi z lani močno povečale, a je Piantedosi ocenil, da bi bilo njihovo število še veliko večje brez uspešnega sodelovanja z Libijo in Tunizijo.

Letos je Italijo po morju po podatkih italijanskega notranjega ministrstva doseglo okoli 156 tisoč migrantov, v enakem obdobju lani pa okoli 104 tisoč. Vrhunec so zabeležili avgusta, ko je italijansko obalo doseglo skoraj 26 tisoč migrantov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Piantedosi je v intervjuju za La Stampo, ki ga povzema Ansa, priznal, da letošnje število prihodov migrantov zagotovo ne ustreza cilju politik, ki jih je uvedla vlada, vendar bi jih bilo še več, če v zadnjih mesecih ne bi sprejeli določenih ukrepov, ki da so že pokazali konkretne rezultate.

Dogovor s Tunizijo in Libijo

Pri tem je izpostavil dogovore s Tunizijo in Libijo o ustavitvi odhodov, kar je po njegovih besedah preprečilo več deset tisoč prihodov in privedlo do pridržanja več sto tihotapcev. Pojasnil je, da je sodelovanje s tunizijskimi in libijskimi organi omogočilo zaustavitev skoraj 122 tisoč odhodov, kar ni daleč od števila ljudi, ki so dosegli Italijo.

Libija in Tunizija sta glavni izhodiščni točki za migrante, ki tvegajo nevarno pot čez Sredozemsko morje v upanju, da bodo prek Italije dosegli Evropo.

Letos je na osrednji sredozemski migrantski poti po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) umrlo več kot 2.750 ljudi.