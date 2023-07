Stoltenberg na čelu Nata še do oktobra 2024

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jens Stoltenberg bo na čelu Nata ostal do oktobra prihodnje leto. Kot je danes sporočil na Twitterju, so mu članice zavezništva mandat podaljšale še za eno leto. "Počaščen zaradi odločitve zaveznic v Natu, da moj mandat generalnega sekretarja podaljšajo za eno leto, do oktobra 2024," je zapisal.

"Transatlantska povezava med Evropo in Severno Ameriko že skoraj 75 let zagotavlja našo svobodo in varnost, v vse bolj nevarnem svetu pa je naše zavezništvo še bolj pomembno," je dodal Stoltenberg, ki je odločitev sporočil le nekaj dni pred vrhom Nata v Vilniusu.

Nekdanji norveški premier Stoltenberg, ki je na čelu Nata od leta 2014, je zaradi ruske agresije nad Ukrajino že podaljšal mandat za eno leto, do oktobra letos.

Potencialna kandidata sta bila danska premierka in britanski obrambni minister

Že konec prejšnjega tedna je več diplomatov pri Natu potrdilo, da je 31 držav članic doseglo soglasje, da 64-letniku podaljšajo mandat še za eno leto.

Pred tem so dlje časa potekala težavna prizadevanja, da bi do vrha zavezništva v Litvi našli primernega naslednika. Nekateri potencialni kandidati, vključno z dansko premierko Mette Frederiksen in britanskim obrambnim ministrom Benom Wallacom, naj ne bi imeli zadostne podpore za zasedbo položaja.

Tradicionalno sicer generalni sekretar Nata prihaja iz Evrope, medtem ko je na čelu vojaškega poveljstva Američan.