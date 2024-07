Voditelji članic Nata se danes zbirajo na osrednjem delu zasedanja zavezništva v Washingtonu, ki ga je generalni sekretar označil za zgodovinskega. Z njim namreč obeležujejo 75. obletnico ustanovitve Nata, hkrati pa bodo sprejemali tudi pomembne odločitve za prihodnost, predvsem glede podpore Ukrajini, pa tudi na področju odvračanja in obrambe.

"To bo zgodovinski vrh, saj praznujemo 75-letnico najuspešnejšega zavezništva v zgodovini. Vendar pa ne bomo samo praznovali, ampak bomo sprejemali tudi pomembne odločitve za prihodnost na področju obrambe in odvračanja, podpore Ukrajini in poglobitve partnerstev, predvsem z našimi partnericami v azijsko-pacifiški regiji," je ob prihodu na osrednji del tridnevnega zasedanja, ki je zanj zadnji, povedal Stoltenberg.

Napovedali so vzpostavitev novega centra za usposabljanje na Poljskem

Glede nadaljnje podpore Ukrajini pri njenem spopadanju z rusko agresijo je povedal, da na vrhu pričakuje sprejetje celovitega svežnja, sestavljenega iz petih delov.

Eden od teh delov je Natovo poveljstvo, namenjeno usklajevanju vojaške pomoči Ukrajini in urjenja njenih vojakov. Drugi element je dolgoročna zavezanost pomoči Ukrajini. V svežnju so še napovedi dodatne vojaške pomoči, tudi na področju zračne obrambe, ter dvostranski varnostni sporazumi med državami članicami in Ukrajino.

Poleg tega vključuje vzpostavitev novega centra za usposabljanje na Poljskem, s katerim želijo zagotoviti interoperabilnost med Natovimi in ukrajinskimi silami.

"Vseh pet elementov skupaj obenem predstavlja močan most do ukrajinskega članstva v Natu. Prepričan sem, da bodo vse zaveznice ponovile svojo zavezanost temu, da bo Ukrajina postala članica Nata," je povedal generalni sekretar. Pojasnil je, da pogajanja o delu sklepne izjave glede članstva Ukrajine še potekajo.

Stoltenberg: ZDA bodo ostale trdna zaveznica ne glede na izid volitev

Druga pomembna tema zasedanja je okrepitev izdatkov, ki jih države članice namenjajo za obrambo. Stoltenberg je poudaril, da bo letos dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) ali več za obrambo namenilo 23 od 32 članic.

To pa je tudi eden od razlogov, zakaj je prepričan, da bodo ZDA ostale trdna zaveznica ne glede na izid novembrskih volitev, na katerih se bosta pomerila sedanji predsednik iz vrst demokratov Joe Biden in republikanski kandidat Donald Trump.

Kritike nekdanjega predsednika Trumpa so se namreč nanašale predvsem na to, da druge zaveznice za obrambo namenjajo premalo sredstev. V zadnjih letih se je to po Stoltenbergovih besedah precej spremenilo.

Med razlogi za to, da bodo ZDA ostale trdna zaveznica, je omenil še, da je močan Nato tudi v varnostnem interesu Washingtona. Obenem tako državljani kot člani ameriškega kongresa iz obeh strank podpirajo članstvo ZDA v zavezništvu.