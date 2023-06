Na čelu zveze Nato še ne bo velike spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Države članice zveze Nato so se po navedbah diplomatov dogovorile o podaljšanju mandata trenutnemu generalnemu sekretarju Jensu Stoltenbergu za še eno leto. To bodo uradno oznanili prihodnji teden.

Nekdanji norveški premier Stoltenberg je zaradi ruske agresije nad Ukrajino že podaljšal mandat za eno leto, do oktobra. Več diplomatov pri Natu je zdaj potrdilo, da je 31 držav članic doseglo soglasje, da 64-letniku podaljšajo mandat še za eno leto.

Pred tem so dlje časa potekala težavna prizadevanja, da bi do vrha zavezništva, ki bo čez dva tedna v Litvi, našli primernega naslednika. Nekateri morebitni kandidati, vključno z dansko premierko Mette Frederiksen in britanskim obrambnim ministrom Benom Wallacom, naj ne bi imeli zadostne podpore za zasedbo položaja.

Ameriška veleposlanica pri Natu Julianne Smith dogovora ni potrdila, je pa novinarjem povedala, da je oznanilo glede položaja generalnega sekretarja najverjetneje pričakovati "v prihodnjih dneh". "Morebitno podaljšanje mandata Jensa Stoltenberga je možnost, ki jo zaveznice preučujejo," je dejala.