Število žrtev na Šrilanki naraslo na 359

Ponoči je policija aretirala še 18 ljudi v povezavi s samomorilskimi napadi na cerkve in prestižne hotele, tako da so do zdaj prijeli skupno 60 osumljencev. Ker nekateri še ostajajo na prostosti in po ocenah oblasti nevarnost novih napadov še ni minila, v državi od torka veljajo izredne razmere.

Pod strogimi varnostnimi ukrepi bodo tako danes potekali novi pogrebi žrtev.

Premier Ranil Wickremesinghe je v torek opozoril, da je nekaj osumljencev še na prostosti. Policija pa je sporočila, da v Kolombu iščejo tovornjak in kombi z eksplozivom. Do danes ju še niso našli.

Predsednik države Maithripala Sirisena je napovedal, da bo kmalu izvedel spremembe v vodstvu varnostnih sil, saj da ni bil obveščen o grožnjah z napadi, ki naj bi jih od tujih obveščevalcev v začetku meseca prejele šrilanške obveščevalne službe. Tudi premier trdi, da ni bil seznanjen z grožnjami.

O razmerah v državi bo danes razpravljal parlament.

Potem ko so oblasti trdile, da za napadi stoji lokalna islamistična skupina, povezana z malo znano indijsko teroristično skupino, je v torek skrajna skupina Islamska država prevzela odgovornost za napade. Dokazov ni predstavila, a je šrilanški premier ocenil, da bi to bilo mogoče glede na obseg in organiziranost napadov, ki so v nedeljo potekali skoraj sočasno.

Namestnik obrambnega ministra Ruwan Wijewardene pa je dejal, da prve ugotovitve preiskave kažejo, da bi lahko bili napadi maščevanje za napad marca na mošeji v novozelandskem Christchurchu, v katerem je avstralski desničarski skrajnež ubil 50 ljudi. V uradu novozelandske premierke so povedali, da niso videli nobenih obveščevalnih podatkov, ki bi napade povezovali.

Eksplozije so v nedeljo odjeknile v polnih cerkvah ob velikonočnih mašah v krajih Negombo, Batticaloa in prestolnici Kolombo ter v treh prestižnih hotelih v prestolnici.

Po podatkih zunanjega ministrstva je med smrtnimi žrtvami 34 tujcev, 14 jih še pogrešajo.