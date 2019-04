Zunanje ministrstvo po novem odsvetuje nenujna potovanja v Šrilanko

Slovensko zunanje ministrstvo zaradi zaostrovanja razmer po terorističnih napadih v Šrilanki po novem odsvetuje vsa nenujna potovanja v to državo. Vsem, ki so tam ali se tja odpravljajo, pa svetujejo, naj bodo previdni in naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti.

Kot so danes zapisali v spremenjenih napotkih glede potovanj v Šrilanko, po terorističnem bombnem napadu 21. aprila v cerkvah in hotelih tam poteka intenzivna varnostna preiskava, ki vključuje tudi policijsko uro v večjih mestih. Zato so motene lokalne prometne povezave in komunikacijski sistem mobilne in fiksne telefonije, so navedli na spletni strani ministrstva.

"Vsem slovenskim državljanom, ki so na otoku ali se tja odpravljajo, svetujemo previdnost, dosledno upoštevanje odločitev lokalnih varnostnih organov in pridobitev ažurne informacije o stanju na ciljni lokaciji pred potovanjem," so poudarili.

Ne čakajte na letališčih

Potnikom, ki se želijo predčasno vrniti, medtem odsvetujejo, da bi na odhod čakali na letališčih. Najvarneje je izkoristiti letalsko vozovnico v predvidenem terminu, so dodali.

Vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter je že dopoldne ljudem, ki so v Šrilanki, svetoval previdnost, a doslej ministrstvo ni odsvetovalo potovanj tja.

Med več kot 320 smrtnimi žrtvami napadov na krščanske cerkve in hotele na velikonočno nedeljo v Šrilanki po dosedanjih podatkih ni slovenskih turistov. Med žrtvami je bilo sicer več kot 30 tujcev.

