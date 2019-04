Zakaj na Šrilanki niso preprečili krvavih napadov?

Prebivalci Šrilanke se dva dni po terorističnih napadih, v katerih je umrlo 290 ljudi, najmanj 500 pa je ranjenih, sprašujejo, zakaj pristojne službe na podlagi predhodnih obvestil niso preprečile krvavih eksplozij. Varnostne službe so namreč opazovale aktivnosti radikalne džihadistične skupine NTJ, ki po navedbah šrilanške vlade stoji za napadom, o nevarnosti potencialnih napadov pa so obvestile tudi predstavnike policije.

Šrilanški premier Ranil Wickremesinghe in njegov kabinet o možnosti terorističnih napadov nista bila obveščena, pravijo predstavniki šrilanške vlade. Zaradi spora s predsednikom Maithripalo Siriseno šrilanški premier po poročanju BBC od lanskega oktobra ni sodeloval na sestankih o varnostnih razmerah v državi.

Obveščevalci zaznali povečano aktivnost skrajnežev

Sirisena je namreč lani zamenjal Wickremesingho in poskušal imenovati novega premierja, s čimer je v otoški državi sprožil ustavno krizo. Po odločitvi vrhovnega sodišča se je Wickremesinghe vrnil na položaj, vendar pa na prej omenjenih srečanjih ni več sodeloval.

Predstavnik premierjevega kabineta Rajitha Senaratne je povedal, da so obveščevalne službe v začetku aprila začele izdajati opozorila glede dejavnosti islamskih skrajnežev iz skupine NTJ. Zaradi teh obvestil je obrambno ministrstvo policiji poslalo podrobno opozorilo, ki je bilo kasneje tudi poslano šefom nekaterih varnostnih divizij.

Oblasti na Šrilanki so bile obveščene o povečani nevarnosti terorističnih napadov, vendar niso ukrepale. Na fotografiji pripadniki šrilanške vojske. Foto: Reuters

Po navedbah Senaratne je poročilo vsebovalo tako opozorilo tujih obveščevalnih agencij o mogočih napadih radikalne skupine kot tudi poimenski seznam članov NTJ. Po poročanju ameriških medijev so šrilanške uradnike o možnosti terorističnih napadov NTJ prejšnji mesec opozorili tako indijski kot tudi ameriški obveščevalci.

"Velikanski neuspeh obveščevalcev"

Ali je varnostna opozorila prejel tudi predsednik Sirisena, v ponedeljek še ni bilo jasno. "Po našem mnenju je prav, da je to krožilo med varnostnimi službami in policijo," je dejal predsednikov svetovalec Shiral Lakthilaka. Kot je dodal, je predsednik že imenoval specialni komite, ki ga bo vodil član vrhovnega sodišča in ki bo preiskal, kaj se je zgodilo v nedeljo. Minister za načrtovanje mest Rauff Hakeem je napade medtem že označil za "velikanski neuspeh obveščevalcev".

"To je sramotno za vse nas. Vsi se sramujemo tega," je poudaril Hakeem. "Nekatere uradnike iz obveščevalne službe so opozorili na možnosti incidentov. Zgodila se je zamuda pri ukrepanju. Resno moramo preiskati, zakaj so bila ta opozorila prezrta," pa je na Twitterju poudaril minister za telekomunikacije Harin Fernando.

Foto: Reuters

V spomin na žrtve napadov so zastave na vladnih poslopjih danes spuščene na pol droga. Žrtvam so se s tremi minutami tišine poklonili ob 8.30 po lokalnem času, ko je na velikonočno nedeljo odjeknila prva od šestih bomb. Med ubitimi je najmanj 31 tujcev, 14 jih še pogrešajo, bojijo pa se, da so mrtvi, so v ponedeljek zvečer sporočili z zunanjega ministrstva. Število žrtev bi po ocenah oblasti lahko še naraslo, saj je okoli 500 ranjenih v bolnišnicah. Med ranjenimi je tudi 17 tujcev.

Oblasti razglasile izredne razmere, turisti množično zapuščajo otok

Zaradi možnosti novih terorističnih napadov Šrilanko zapušča vedno več turistov. Oblasti so v ponedeljek razglasile izredne razmere, ki dajejo policiji in vojski možnost, da pridržita in zaslišujeta osumljence brez naloga sodišča. Tovrstna pooblastila so policisti in vojaki nazadnje imeli v času državljanske vojne, ki se je končala leta 2009.

Oblasti so razglasile izredne razmere, ki dajejo policiji in vojski možnost, da pridržita in zaslišujeta osumljence brez naloga sodišča. Foto: Reuters

Prazne ulice prestolnice Kolombo so v ponedeljek zvečer, ko so začele veljati izredne razmere, nadzorovale oborožene varnostne sile. Vlada je po seriji nedeljskih eksplozij v cerkvah in hotelih blokirala tudi dostop do Facebooka, WhatsAppa in Instagrama.

V povezavi z napadi so policisti prijeli 40 osumljencev, v ponedeljek pa so na avtobusni postaji v Kolombu odkrili 87 bombnih detonatorjev. V Kolombu je v ponedeljek odjeknila še ena eksplozija, sprožila jo je policija, ko je poskušala deaktivirati bombo. V incidentu se ni poškodoval nihče.