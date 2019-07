Število splavov na Hrvaškem višje – pa ne zato, ker bi jih res bilo več

Na Hrvaškem so lani opravili 7.064 splavov, kar je 919 več kot v letu 2017, kažejo podatki Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz), a še vedno okrog 1.300 manj kot leta 2011, poroča STA.

Skoraj polovico splavov so opravile ženske v starosti med 30 in 39 let. Med njimi jih nekaj manj kot 40 odstotkov ni imelo otrok. Večina žensk ni uporabljala kontracepcije, za leto 2018 navajajo hrvaške statistike.

Kot pravijo na Hzjz, ponoven porast števila splavov ni posledica tega, da bi zdravniki pogosteje opravili ta poseg, temveč je posledica okrepljenega dela inšpekcij in boljšega nadzora, ko gre za prijavljanje prekinitev nosečnosti. V bolnišnicah so bili namreč primeri, ko so na primer zdravniki opravili splav, a so prijavili nek drug ginekološki poseg.

Nezakoniti splavi

Hrvaški mediji so sicer v zadnjih letih večkrat poročali tudi o zdravnikih, ki se na delovnem mestu sklicujejo na ugovor vesti, potem pa splav opravijo v nočnih urah v bolnišnicah ali pa v zasebnih klinikah.

Sodišče je prejšnji teden obsodilo 55-letnega zdravnika in njegovo asistentko, ker sta opravila tri nezakonite splave v zasebni kliniki v Ivanić Gradu nedaleč od Zagreba, ki ni imela dovoljenja za tovrstne posege. Namesto zaporne kazni bosta morala opraviti delo v splošno dobro, zdravnik pa je bil tudi denarno kaznovan.

Odločila se je za splav Pred kratkim je naša televizija Planet predstavila izkušnjo ženske, ki se je odločila za splav. Več v spodnjem videoposnetku.

Bodo Plenkovićevi otežili dostop do splava?

Splav je vroča tema pri južnih sosedih, saj vlada Andreja Plenkovića pripravlja novelo zakona o splavu, ki danes – tako kot v Sloveniji – dovoljuje umetno prekinitev do 10. tedna nosečnosti.

Za mnoge hrvaške konservativce, suvereniste in populiste je zakon, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti, preveč liberalen. Čeprav je hrvaško ustavno sodišče objavilo, da prepoved splava ni v skladu s hrvaško ustavo, zagovorniki pravic žensk menijo, da bo desnosredinska hrvaška vlada popustila konservativnim članom delovne skupine za pripravo novega zakona in postavila dodatne ovire, ki bodo splav praktično onemogočile.

Ob tem nekatere civilne iniciative, povezane s Cerkvijo, zahtevajo celo popolno prepoved splava. Zagrebški tednik Nacional je – tako poroča STA – danes pisal, da so hrvaške konservativne državljanske pobude, kot je V imenu družine, doslej prejele več kot pol milijona evrov donacij od organizacij iz ZDA, ki nasprotujejo pravici do splava.

Tri petine ginekologov jim zapre vrata

Število splavov se južno od Kolpe že zdaj zmanjšuje. Tako so leta 2011 opravili okrog 10.400 splavov, lani pa je bilo umetnih prekinitev nosečnosti le še sedem tisoč.

Zmanjševanje števila splavov je morda tudi posledica vse večjih pritiskov v javnosti. V številnih bolnišnicah na Hrvaškem ni možno opraviti umetne prekinitve nosečnosti. Pred bolnišnicami, v katerih opravljajo splav, pa je pogosto videti skupine ljudi, ki molijo proti splavu.

Iz hrvaškega združenja za regulacijo ugovora vesti so sporočili, da približno 60 odstotkov hrvaških ginekologov zaradi ugovora vesti ne želi opraviti splava. Kot smo pred kratkim pisali, pri nas ugovor vesti uveljavlja deset zdravnikov.

Na splav tudi v Slovenijo

Foto: Ana Kovač Poleg tega, da naj bi nekateri zdravniki, ki v bolnišnicah ne želijo opraviti splava, to potem storili v svojih zasebnih ordinacijah, so hrvaški mediji pred kratkim pisali tudi, da vse več žensk z območja Zagreba opravi splav v bolnišnici v Sloveniji, natančneje v Brežicah.

Predstojnica ginekološko-porodnega bloka v Splošni bolnišnici Brežice Nataša Kočnar je nedavno za bibaleze.si potrdila, da so letos v prvih treh mesecih splav opravili 24 nosečnicam, v to številko pa spadajo tudi prekinitve patoloških nosečnosti iz Hrvaške. Kot razlog za prihod v Brežice Hrvatice navajajo tudi slabšo dostopnost splava v domači državi, je dejala Kočnarjeva.