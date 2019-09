Stavka British Airways ne bo prizadela njihovih poletov v Slovenijo – ker jih ni več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvodnevna stavka pilotov letalske družbe British Airways bi lahko prizadela do 150 tisoč potnikov.

Ob polnoči, ko se je začel ponedeljek, 9. septembra 2019, se je začela prva stavka pilotov v zgodovini letalskega prevoznika British Airways. Večmesečna pogajanja sindikata pilotov o plačah niso obrodila sadov, zato so se sindikati odločili za prvo stavkovno dejanje, ki bo trajalo kar 48 ur.

Tako družba kot sindikati so pripravljeni na nadaljevanje pogovorov, a če dogovora ne bodo dosegli v prihodnjih tednih, za 27. september sindikati napovedujejo novo stavko. British Airways že obvešča potnike tudi o tem tveganju.

"Ne prihajajte na letališče!"

"Nimamo druge izbire, kot da odpovemo skoraj sto odstotkov naših poletov," so sporočili iz družbe British Airways. Potnikom odpovedanih poletov svetujejo, naj ne prihajajo na letališče, temveč poskusijo prek spletnega obrazca ali telefonskega pogovora s klicnim centrom urediti nadomestni prevoz.

British Airways ima povprečno več kot 800 poletov, zato bo ob tako visokem deležu odpovedi prizadetih do 145 tisoč potnikov. Prevoznik ponuja povračilo prevoznine, spremembo na drug datum ali prevoz z drugim prevoznikom, a nezadovoljstvo potnikov bo gotovo veliko, ker bo kljub okrepljeni podpori osebja težko v razumnem času urediti nadomestne možnosti za vso to množico.

Motnje se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, ker zaradi dvodnevne stavke vsa letala ne bodo na pravih krajih, od koder bi lahko po koncu stavke v sredo izvedla vse polete po predvidenem voznem redu.

Pravica tudi do poleta z drugim prevoznikom

Ravno zato upajo, da bo čim več potnikov lahko uredilo svojo nadomestno možnost "samopostrežno" prek spletnega obrazca in brez vpletanja drugih prevoznikov, toda evropska regulativa o pravicah potnikov potnikom daje pravico zahtevati tudi prevoz v istem terminu z drugim prevoznikom.

Ne ravno pogost prizor: posadka in letalo družbe British Airways na ljubljanskem letališču, 15. julija 2019. Foto: Peter Irman/Ljubljana Airport

Združeno kraljestvo je namreč še vedno v Evropski uniji, a bodo tudi pri morebitnem odhodu iz Evropske unije veljala za britanske letalske prevoznike enaka pravila o pravicah letalskih potnikov, če se polet začne ali konča na ozemlju Evropske unije.

British Airways sicer zatrjuje, da odškodnin po pravilih uredbe 261/2004 niso dolžni izplačati, ker so potnike obvestili o odpovedih več kot 14 dni pred začetkom stavke.

Družba pravi, da so velikodušni, piloti pa ne delijo njihovega mnenja

"Ko je British Airways prestajal težke čase, smo piloti sprejeli velika nižanja plač, da bi družbi pomagali preživeti – toda zdaj služijo milijardne dobičke in je skrajni čas, da prisluhnejo našim poštenim, razumnim in izvedljivim zahtevam za plače in ugodnosti," je povedal glavni tajnik sindikata Balpa Brian Strutton.

Družba ponuja postopno večanje plač v skupnem obsegu 11,5 odstotka v prihodnjih treh letih, kar bi nekaterim pilotom prineslo več kot 220 tisoč evrov bruto plače letno. Za primerjavo, prvi mož te letalske družbe letno prejme okrog poldrugi milijon bruto dohodka.

"Naša ponudba je poštena in velikodušna," pravijo pri prevozniku, ki poudarja, da so to ponudbo sprejeli vsi preostali sindikati kabinskega osebja, inženirjev in uslužbencev prevoznika na letališčih, zato bi morala biti sprejemljiva tudi pilotom.

Britanski letalski prevoznik British Airways je bil prisiljen odpovedati skoraj vse svoje današnje in jutrišnje polete. Foto: Reuters

Še en madež v vrsti

Stavka gotovo ne prispeva k ugledu družbe, ki se je zadnje čase spopadala z neprijetnimi težavami. Lani so računalniški nepridipravi izkoristili ranljivost informacijske strukture britanskega prevoznika in ukradli osebne podatke približno pol milijona potnikov.

Poleg nemerljive škode za ugled je British Airways moral plačati tudi 183 milijonov britanskih funtov (okrog 203 milijone evrov) kazni.

A to ni bil edini spodrsljaj njihove informacijske tehnologije. Julija so morali zaradi napake v sistemu odpovedati ali prestaviti več kot 500 poletov, predlani pa je zaradi izpada elektrike obtičalo okrog 75 tisoč potnikov.

Na Brniku brez pretresov

Stavka pilotov British Airwaysa ne bo imela neposrednega vpliva na potnike ljubljanskega letališča (izjema so le tisti, ki imajo nadaljevalni ali predhodni poletov s tem prevoznikom).

British Airways je namreč po skoraj dvajsetih letih, ko je ugasnil povezavo med ljubljanskim letališčem in londonskim letališčem Gatwick (takrat je celo Adria Airways še letela na glavno londonsko letališče Heathrow), 15. julija letos ponovno začel leteti v Slovenijo, in sicer dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in petkih z letališča Heathrow.

Toda sezona teh poletov se je končala prejšnji ponedeljek (2. septembra), zato stavka družbe British Airways nima neposrednega vpliva na ljubljansko letališče.

Ljubljano in London trenutno povezujeta easyJet (deset poletov tedensko na londonsko letališče Stansted in še štiri na Gatwick na nasprotni strani mesta) in Wizz Air (štiri poleti tedensko na londonsko letališče Luton).