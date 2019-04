Središče Beograda spet preplavili protivladni protestniki

Številni protestniki so se v središču Beograda v soboto spet zbrali na protivladnih demonstracijah. Opozicijsko gibanje je ob tem predstavilo svojo ekipo za pogovore z oblastmi o nadzoru medijev in izvedbi poštenih volitev.

Protivladni protesti so v srbski prestolnici potekali dan po tem, ko se je v petek na shodu v podporo srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću po navedbah oblasti zbralo okoli 150 tisoč ljudi.

Opozicija želi z vlado in Vučićem oblikovati skupno komisijo

Opozicijsko zavezništvo Zveza za Srbijo (SZS) je srbsko vlado in Vučića pred tednom dni pozvalo k oblikovanju skupne komisije, ki naj bi bila po zahtevah opozicije pogoj za izvedbo pravičnih in svobodnih volitev. Ob tem zahtevajo še zamenjavo vodstva srbske javne radiotelevizije RTS.

Protesti srbske opozicije potekajo od konca lanskega leta pod geslom Eden od pet milijonov. Foto: Reuters

Pobudniki protivladnega protesta, med njimi igralec Branislav Lečić, so v soboto predstavili svojo ekipo za pogovore z vlado o nadzoru medijev in volilnih pogojih. V ekipi so večinoma strokovnjaki z različnih področjih in predstavniki medijev.

Brnabićeva SZS očitala, da želi razdvojiti državo

Vlada se na pozive opozicije ni konkretno odzvala, je pa premierka Ana Brnabić v petek očitala SZS, da želi razdvojiti državo. Po navedbah Tanjuga se je protesta v soboto v primerjavi s prejšnjimi udeležilo manjše število ljudi.

Protesti srbske opozicije potekajo od konca lanskega leta pod geslom Eden od pet milijonov, odkar je predsednik Vučić izjavil, da ne bo izpolnil niti ene zahteve protestnikov, četudi jih bo na ulice prišlo pet milijonov.