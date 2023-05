Sredi Milana razneslo kombi, več poškodovanih #foto

Po poročanju italijanskih medijev je razneslo kombi, v katerem so bile jeklenke s kisikom.

Zagorelo je več vozil in prvo nadstropje bližnje stavbe.

Po eksploziji je zagorelo več vozil. Foto: Profimedia

Celotno območje je ogradila policija, pred nekaj minutami so evakuirali bližnjo šolo in dom za starejše. Na kraju so gasilci, ki se borijo z ognjem na območju mesta Porta Romana, poroča La Repubblica.

Eksplozija jeklenk je povzročila "učinek domin", še piše spletna izdaja italijanskega dnevnika, zagorelo je najmanj pet avtomobilov in štirje mopedi.

⚡️A powerful explosion occured in the center of #Milan. According to preliminary data, a parked van exploded.



Several vehicles are on fire. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/HpRnwnPwek