Izrael izvedel zračne napade na položaje Hamasa v Gazi in Libanonu

Misija ZN v Libanonu Unifil je opozorila, da so razmere izjemno resne, in vse strani pozvala k zadržanosti.

Misija ZN v Libanonu Unifil je opozorila, da so razmere izjemno resne, in vse strani pozvala k zadržanosti. Foto: Reuters

Po navedbah izraelskih sil so zračne napade izvedli ob 3.30 po srednjeevropskem času, usmerjeni pa so bili na Gazo in jug Libanona. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vsaj tri eksplozije odjeknile v libanonski regiji Tir. O žrtvah za zdaj ne poročajo.

Tik pred današnjimi zračnimi napadi je izraelski premier Benjamin Netanjahu posvaril, da bo izraelski odgovor drago stal napadalce. Premier se je že v četrtek sestal s svojim varnostnim kabinetom in sprejel "vrsto odločitev, ki so temeljile na priporočilih obrambnih sil kot odgovor na obstreljevanje državljanov Izraela na severu in jugu", je sporočil njegov kabinet.

V incidentu v mošeji ranjenih okoli 40 Palestincev

Spopadi med Palestinci in izraelskimi silami so sicer izbruhnili že v sredo, potem ko so se Palestinci, oboroženi s pirotehničnimi sredstvi, palicami in kamni, zabarikadirali v mošejo Al Aksa.

Mošeja Al Aksa je za muslimane sveti kraj. Foto: Reuters

Po podatkih Rdečega polmeseca je bilo ranjenih okoli 40 Palestincev, policija, ki je ob posredovanju med drugim uporabljala tudi solzivec, gumijaste naboje in šok granate, pa je pridržala okoli 350 ljudi.

Po izbruhu spopadov je bilo v sredo s severnega območja Gaze na izraelsko ozemlje izstreljenih več raket, Izrael pa je na to odgovoril z letalskimi napadi na obrata za proizvodnjo orožja palestinskega gibanja Hamas v osrednjem delu Gaze. Temu je sledilo novo raketno obstreljevanje z območja Gaze, zato so izraelska letala izvedla nadaljnje napade. Foto: Reuters

Tudi v četrtek je bilo z območja Gaze po navedbah izraelske vojske izstreljenih sedem raket, ki pa so eksplodirale v zraku. Tamkajšnji mediji so poročali, da je odgovornost za raketne napade prevzel Islamski džihad, ki ga financira Iran. Napade je izvedel "v odgovor na dogodke v Jeruzalemu". Žrtev rakete niso zahtevale.

Proiransko islamistično gibanje Hezbolah v Libanonu je že podprlo ukrepanje palestinskih organizacij proti Izraelu po nasilju v Al Aksi. Kmalu za tem so v četrtek izraelske sile sporočile, da so identificirale 34 raket, ki so bile izstreljene z libanonskega na izraelsko ozemlje.

25 raket je izraelska zračna obramba prestregla, pet pa jih je padlo na ozemlje Izraela. Po poročanju izraelske reševalne službe sta bila v napadu lažje ranjena dva človeka. Tiskovni predstavnik izraelskih sil Richard Hecht je za napad obtožil palestinske skupine.