Srbija s kitajsko tehnologijo postaja država Velikega brata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kam greste, s kom se srečujete, kakšna je vaša dnevna rutina, kje ste v tem trenutku … Več tisoč kamer po vsej Srbiji že danes izvaja biometrični nadzor prebivalstva, poroča Al Jazeera. Prvič so se kamere v Beogradu pojavile pred dvema letoma, glavni tehnološki partner in dobavitelj srbske vlade prvi vzpostavitvi biometričnega nadzora je kitajsko podjetje Huawei. Srbska vlada želi zdaj z novim osnutkom zakona o ministrstvu za notranje zadeve legalizirati veljavne ukrepe, hkrati pa še povečati nadzor nad državljani Srbije.

Najprej uporaba spornih kamer, šele nato zakon

"Gre za neverjetno invaziven sistem, ki posega v posameznikov vsakdan. Kaj takega v Evropi ne obstaja," je za Al Jazeero dogajanje komentiral Bojan Elek iz Beograjskega centra za človekove pravice. Po njegovih besedah gre za uvajanje kitajskega modela nadzorovanja prebivalstva, Eleka pa zelo moti tudi to, da je srbska vlada najprej kupila opremo in jo dala v uporabo policiji, šele zdaj pa želi uporabo sporne tehnologije legalizirati.

Kupili več kot osem tisoč kamer

Nevladnim organizacijam je uspelo do zdaj odkriti približno 500 lokacij v Beogradu, na katerih je več kot tisoč biometričnih kamer. "Vemo, da je pristojno ministrstvo od Kitajcev kupilo več kot osem tisoč kamer skupaj s programsko opremo, ki posameznike prepozna po njegovem obrazu," je za Al Jazeero poudaril Andrej Petrovski iz fundacije Share. Petrovski je tudi poudaril, da se kamere lahko uporabljajo na več načinov. "Nekaj jih bo zagotovo v policijskih vozilih, nosili jih bodo policisti, veliko pa jih je že zdaj nameščenih po ulicah," je povedal Petrovski.

Kdo bo nadzoroval organe pregona?

Kot poudarjajo nevladne organizacije in neodvisni strokovnjaki, še danes ni jasno, kaj se bo dogajalo s podatki, ki jih bodo organi pregona zbirali prek biometričnih kamer. Kdo bo imel dostop do podatkov, v kakšne namene se bodo podatki uporabili in kdo bo nadzoroval organe pregona, da se ne bodo dogajale zlorabe zbranih podatkov? Na vsa ta vprašanja, kot poudarjajo nevladne organizacije, novi osnutek zakona, ki bi legaliziral sporne kamere, ne odgovarja.

Parapolicija

Novi osnutek zakona po mnenju strokovne javnosti prinaša tudi problematično definicijo policaje. Če bo zakon sprejet v celoti, bo minister za notranje zadeve lahko podelil policijsko značko tudi osebam, ki niso zaposlene v organih pregona. "To v praksi pomeni, da lahko 'policisti' postanejo tudi huligani in navijači, kdorkoli, če bo to ustrezalo ministru," je zaskrbljen Elek.