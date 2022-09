"Z dekletom sva se po enem letu razmerja na daljavo končno vselila skupaj v stanovanje in včeraj popoldne je med spolnim odnosom na najina vrata potrkal sosed, da bi videl, ali je kaj narobe in kaj se dogaja," je zapisal.

Sosede prosil, da ju pustijo pri miru

In nadaljeval: "Prosim, če slišite tuljenje in kričanje, so to zvoki užitka, saj se že dolgo nisva videla in morava nadoknaditi. Če jaz ne trkam na vaša vrata zaradi vaših nadležnih otrok, ki cele dneve kričijo in skačejo po stanovanju, ali ko pustite psa, ki laja in cvili, ko ste vi v službi, potem vi pustite naju."

Zagrepčanin ostavio poruku za susjede: 'Ako čujete urlike, to su zvukovi zadovoljstva'https://t.co/BuIdOY8dQe — 24sata (@24sata_HR) September 27, 2022

