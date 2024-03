Spopadi se nadaljujejo: v ruski elektrarni izbruhnil požar

Rusija je po navedbah Kijeva z brezpilotnimi letalniki napadla regiji Mikolajiv in Odesa. Guverner Odese Oleh Kiper je davi sporočil, da je bila v napadih poškodovana energetska infrastruktura, v delih mesta Odesa pa je prekinjena oskrba z električno energijo.

V mestu Mikolajiv je bilo v napadu ruskega brezpilotnega letalnika ranjenih okoli deset ljudi, je za ukrajinsko televizijo povedala tiskovna predstavnica ukrajinske vojske.

V ruski regiji Rostov je medtem po valu napadov ukrajinskih dronov izbruhnil požar v termoelektrarni Novočerkask, ki je ena največjih na jugozahodu Rusije. Kot je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Golubev, so posledično izklopili dva bloka elektrarne. Pojasnil je še, da ni žrtev, da so požar že pogasili in da še preiskujejo, zakaj je zagorelo.

⚡️Russia: Novocherkassk District Thermal Power Plant in 🇷🇺Rostov region is on fire after multiple 🇺🇦Ukrainian drone strikes. At least 2 of the 8 power units are offline. The power plant had 2258 MW capacity. pic.twitter.com/0zcM6kdYuc