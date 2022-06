Spodletela ruska invazija na Nemčijo

Zgodba trgovske verige Mere, ki je v Rusiji in v državah zunaj EU znana kot Svetofor (sl. Semafor), se je začela v Krasnojarsku v Sibiriji leta 2009. Trgovska veriga s poceni izdelki je v lasti ruskega podjetja Torgservis. Na območju Rusije naj bi bilo več kot 2.200 trgovin Svetoforja, skupno pa naj bi imel Torgservis po svetu več kot 3.200 trgovin.

Naskok Mere na EU

Leta 2017 je Torgservis za delovanje v državah EU registriral blagovno znamko Mere, že naslednje leto pa v Romuniji odprl svojo prvo poslovalnico s tem imenom. Leta 2019 je Mere prišel tudi v Nemčijo, in sicer na nekdanji komunistični vzhod države.

Mere, ki je hitro dobil vzdevek ruski Aldi, je prvo trgovino s poceni izdelki odprl v Leipzigu, sledila sta Berlin in Zwickau. Mere je želel zapolniti praznino, ki je nastala po tem, ko se je Lidl posodobil in se dvignil iz območja najcenejšega diskonta v malce višji cenovni razred.

Trdi diskont ruskega Aldija

Mere je torej želel postati v Nemčiji tisto, kar v trgovski panogi imenujejo trdi diskont (ang. hard discount), piše nemški medij Die Welt. V poslovalnici v Leipzigu, kjer je bil prej Aldi, je Mere kupcem med drugim ponujal maslo, ki je bilo kar za polovico cenejše kot pri Aldiju, steklenica avstrijskega vina pa je stala 1,04 evra.

Notranjost trgovine Mere v Leipzigu. Trgovine Mere veljajo za tako imenovani trdi diskont. Foto: Guliverimage

Čarobno formulo, s katero je Mere poskušal osvojiti nemški trg, sta sestavljali prodaja poceni izdelkov drugega kakovostnega razreda in prodaja izdelkov, ki jih druge trgovine zaradi kratkega roka uporabnosti niso želele prodajati. Mere je nemškim kupcem ponujal tudi veliko izdelkov iz baltskih držav (Litve in Latvije), kjer ima Mere prav tako svoje poslovalnice.

Visokoleteče napovedi o stotih trgovinah

Ob odprtju prve trgovine v Leipzigu so Rusi napovedali, da bodo v Nemčiji v zelo kratkem času odprli kar sto trgovin. A te obljube se niso uresničile. Kot piše Die Welt, so od sedmih trgovin, ki jih ima Mere navedene na svoji nemški spletni strani, po Google zemljevidih odprte samo tri.

Trgovina z ostanki

Stranke tudi opažajo, da so izdelki, ki jih prodaja Mere v Nemčiji, vse slabše kakovosti. Predvsem ima ruski Aldi težave pri ohlajenih in zamrznjenih živilih. V trgovinah so tudi izdelki, ki jim je potekel rok uporabe. Kupcem se Mere zdi vse bolj trgovina z ostanki, ne pa trgovina z dnevnimi živili.

Težave zaradi vojne in sankcij

V Meru trdijo, da so se pojavile kratkoročne zamude pri dobavah, ki pa naj bi jih zdaj rešili. Težave so tudi zaradi vojne v Ukrajini in posledičnih sankcij proti Rusiji, saj je dobava nekaterih izdelkov iz Rusije, kot so peneča vina in druge alkoholne pijače, ustavljena.

Kupci se pritožujejo, da je kakovost izdelkov v trgovinah Mere vse slabša. Mere ima težave zlasti pri ohlajeni in zamrznjeni hrani. Foto: Guliverimage

Vendar, kot poudarjajo pri Die Weltu, Mere ni v težavah samo zaradi vojne in sankcij. Že pred letošnjo vojno je moral Mere v Nemčiji zaradi premajhne prodaje oddati eno od trgovin, drugo, v Leipzigu, pa delno zapreti.

Umik verige Mere iz Španije in Velike Britanije

Ruski Aldi, ki je pred leti napovedoval naskok iz Rusije v zahodne države od Nemčije prek Francije in Velike Britanije do Španije, pa nima težav samo na nemškem trgu. Kot poročajo španski mediji, naj bi prenehalo delovati tudi osem trgovin, ki jih ima Mere v tej pirenejski državi.

Mere se poslavlja tudi z Otoka, kjer je marca letos zaprl svojo edino poslovalnico. Še avgusta lani, ko je ta poslovalnica na severu Anglije odprla vrata, je Mere napovedoval odprtje 300 trgovin v Veliki Britaniji. Britanski mediji so med drugim pisali, da Mere dobaviteljem plača izdelke le v primeru, da jih proda.

Prepoved v Ukrajini, protesti na Poljskem

Mere oziroma Svetofor pa ima težave tudi na vzhodu Evrope. V Ukrajini, kjer so podjetje obtoževali sodelovanja z rusko obveščevalno službo, so morale lani Semoforove poslovalnice zapreti svoja vrata. Na Poljskem, kjer je Mere prvo trgovino odprl julija 2020, po izbruhu vojne v Ukrajini proti podjetju potekajo javni protesti.

Kot pa kaže, Mere oziroma Svetofor nima težav v Srbiji. Po poročanju srbskih medijev je bilo marca letos v državi odprtih 18 poslovalnic Svetoforja, tudi v Beogradu, do konca leta 2023 pa naj bi jih odprli še 22.