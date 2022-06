Slovenija: ta priljubljena trgovina zapira svoja vrata

Orsay, ki ima po svetu več kot 720 trgovin in zaposluje čez pet tisoč ljudi, bo v nekaj tednih zaprl številne poslovalnice. Do konca junija bodo zaprli vseh 197 trgovin v Nemčiji in 33 na Madžarskem, pa tudi na Češkem in Slovaškem. Orsay bo svoje poslovalnice zaprl tudi v Sloveniji, so za N1 potrdili v podjetju. Kdaj točno se bo to zgodilo, še ni znano, vendar se kot možen datum omenja 30. junij. Blagovna znamka je v Sloveniji prisotna od leta 2013. V 31 trgovinah zaposluje približno 50 ljudi.

V nemški verigi modnih trgovin Orsay, ki je v lasti francoske skupine Mulliez, se že nekaj časa spopadajo s finančnimi težavami. Matično družbo so v Nemčiji junija 2021 s 33 milijoni evrov državnega posojila rešili pred stečajem, vendar je do konca novembra nemški Orsay postal insolventen. Razlog za finančne težave naj bi bili pandemija, manjše povpraševanje po počitniških oblačilih, pa tudi vojna v Ukrajini.

V trenutnih razmerah Orsaya ne morejo rešiti

Tiskovni predstavnik podjetja za nemški trg Wolfgang Weber Tedi je pojasnil, da so se marca odločili, da bodo poslovalnice zaprli do 30. junija. Zaprli bodo 197 trgovin, delo bo izgubilo 1.200 ljudi.

"V okviru reorganizacije so predstavniki blagovne znamke pripravljali odločitev o nadaljevanju poslovanja. A se je začela vojna v Ukrajini in naši likvidnostni načrti so se bistveno poslabšali," je še dejal tiskovni predstavnik in dodal, da brez zunanje finančne pomoči Orsaya v trenutnih razmerah ne morejo rešiti.