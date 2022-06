Answear, vodilna in drugačna modna spletna platforma je končno prispela v Slovenijo!

Oglasno sporočilo

Answear, vodilna modna spletna trgovina z oblačili, ki že več kot deset let uspešno deluje v srednji in vzhodni Evropi, je zdaj prispela tudi v Slovenijo. Blagovna znamka je že od svojega nastanka zavezana družbeni odgovornosti podjetij v vseh segmentih, usmerjena v aktivno življenje ter je posvečena neodvisnim in pogumnim ženskam, ki ne bežijo pred spremembami, temveč se zanje borijo.

Answear ponuja 500 originalnih svetovno priznanih blagovnih znamk vseh kategorij

Answear ponuja skupno 500 svetovnih blagovnih znamk, kot so priljubljeni Desigual, Vero Moda; športne znamke Adidas, Nike, New Balance; kultne jeans znamke Levi's, Lee, Wrangler; kot tudi premium znamke Diesel, Guess Jeans, Boss, Hugo, Michael Kors, Valentino, DKNY, Tommy Hilfiger.

V ponudbi so tudi Tiger of Sweden, The Kooples ali Hoff, pa tudi lastna omejena serija blagovne znamke answear.LAB, katere kolekcije so izdelane v sodelovanju z evropskimi lokalnimi proizvajalci in so osredotočene na okolju prijazne materiale. Answear z lastno blagovno znamko daje zgled drugim o trajnostni proizvodnji, hkrati pa prenaša sporočila o pravicah žensk, neenakosti spolov v družbi, marginaliziranih skupinah, in je medij za humanitarne pobude.

Poleg promoviranja modnih trendov vodilna evropska platforma kupce izobražuje o pozitivnih nakupovalnih navadah in rešitvah, ki bodo zmanjšale vpliv modne industrije na okolje. "Answear ustvarja projekte, ki v ospredje postavljajo trajnost, skrb za planet in stranke. Trajnost je vtkana v našo korporativno kulturo, kar potrjuje interna blagovna znamka answear.LAB, ki je med strankami prepoznana na vseh trenutno obstoječih trgih. Answear ni le modna platforma za nakup modnih artiklov, ampak tudi mesto, ki navdihuje in sprejema raznolikost. To je nekaj, kar želimo predstaviti slovenskim kupcem," je povedala Sandra Gašparić, Country Manager za Slovenijo in Hrvaško.

Ob lansiranju blagovne znamke 30-odstotni popust na vse izdelke!

Na platformi Answear so modni artikli iz najnovejših kolekcij in v skladu z najnovejšimi svetovnimi trendi za ženske, moške in otroke vseh starosti ter nova kategorija Home & Lifestyle s široko paleto unikatnih izdelkov za dekoracijo doma.

Ob lansiranju znamke na slovenski trg se je Answear odločil, da vse artikle zniža za 30 odstotkov. Koda Hej Slovenija bo za vse stranke aktivna do 29. junija.

Dodatne edinstvene ugodnosti iz sveta mode

Answear omogoča ekspresno dostavo v 48 urah, kar je hitreje od večine konkurentov. Hkrati bodo člani Answear Cluba lahko z vsakim nakupom pretvorili deset odstotkov vrednosti izdelka v točke, kar jim bo znižalo znesek izbranega artikla za 50 odstotkov ob naslednjem nakupu. Prav tako Answear vsem strankam zagotavlja brezplačno dostavo in vračilo izdelkov za vsa naročila nad 40 evrov.

Lifespiration starts here. Prepričajte se o kakovosti Answear!

Naročnik oglasnega sporočila je ANSWEAR.COM.