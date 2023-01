Šok v Zagrebu: moški s sekiro nad žensko in deklico, ki je zaradi poškodb umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zagrebu je sinoči 41-letni moški s sekiro napadel 41-letno žensko ter komaj leto in pol staro deklico, ki je zaradi poškodb umrla v bolnišnici, poročajo hrvaški mediji. Storilca, ki je po dejanju pobegnil, je do smrti zbil avto na zagrebški obvoznici.

Kot poroča Jutarnji, se je sinoči okoli 20.30 vnel družinski prepir. 41-letnik je prišel v hišo, kjer je živela njegova nekdanja 41-letna partnerka z otrokom.

Med prepirom je moški z ostrim predmetom napadel žensko in leto in pol staro punčko. Obe so nemudoma prepeljali v zagrebško bolnišnico, a otroka kljub hitremu ukrepanju zdravnikov nisi mogli rešiti.

Napadalec je skozi sosesko pobegnil v neznano smer in končal na obvoznici, kjer je vanj trčil avto. Podrobnejše okoliščine tega dogodka še niso znane, je pa storilec umrl na kraju nesreče.

Z zagrebškega državnega tožilstva so sporočili, da bodo v izjavi za medije kmalu pojasnili okoliščine dogodka, saj policijska preiskava še poteka. Več informacij si policija obeta tudi od 41-letne žrtve, ki bo podrobnosti lahko opisala, ko ji bo to dopuščalo zdravstveno stanje.