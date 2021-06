Snežni meteži razveselili, poplave v Avstraliji pa prisilile ljudi v evakuacijo #video

Prebivalci vzhodnega dela Avstralije so se v četrtkovo jutro prebudili ob divjanju narave in pravih zimskih razmerah. Obsežne poplave so iz domov na varnejše mesto pregnale prebivalce zvezne države Viktorije, Novi Južni Wales pa je prekrila obilna snežna odeja.

Nizek vremenski tlak je v Victorio prinesel obilne padavine in močne vetrove. Zaradi naraščajočih voda in poplav je okoli 26 tisoč prebivalcev mesta Traralgon, ki se nahaja približno 162 kilometrov zahodno od Melbourna, dobilo ukaz za evakuacijo.

Po poročanju lokalnih oblasti so reševalci zaradi poplav izvedli več kot ducat reševanj, državna služba za nujne primere je prejela več kot pet tisoč klicev na pomoč. Policija je poročala tudi o truplu moškega, ki so ga našli v poplavljenem avtomobilu.

Veliko škode so povzročili tudi močni sunki vetra, ki so presegali sto kilometrov na uro, podirali drevesa in povzročali izpade elektrike na obrobju Melbourna.

Zimska pravljica razveselila

V Novem Južnem Walesu pa so se prebudili v zimsko pravljico. Snežna odeja, ki je tam ne vidijo prav pogosto, je prekrila mesto in tudi višje ležeče predele.

"Tu sem se rodil in tu so me vzgajali. Star sem 47 let in takšnega snega nisem videl od otroštva. Običajno sneg zapade čez noč, zjutraj in do popoldneva se lahko malo poveseliš, potem pa ga ni več. Če bi tako snežilo neprestano, bi prekrilo tudi ceste, a tega nismo doživeli že lep čas,'' je za lokalno televizijo povedal nek domačin.

Ponekod je zapadlo tudi pol metra snega ali še več. Snežne padavine po napovedih še ne bodo ponehale.