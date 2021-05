Slavna cesta v Avstriji odprta: tako so odstranili metre snega

Grossglockner je s 3.798 metri nadmorske višine najvišja gora v Avstriji, cesta proti njegovemu vrhu pa velja za eno izmed najbolj privlačnih panoramskih cest v okolici. Cesta povezuje kraja Bruck in Heilingenblut ter se povzpne do nadmorske višine 2.504 metre.

Prve načrte za cesto so predstavili leta 1924, in to v obdobju, ko je bilo v Avstriji, Nemčiji in Italiji skupno šele okrog 154 tisoč avtomobilov in 92 tisoč motociklov. Avstrija si je še vedno krpala gospodarske rane po prvi svetovni vojni, stanje pa se je nato z gospodarsko recesijo in zlom borze v ZDA še poslabšalo.

Čiščenje ceste v tridesetih letih prejšnjega stoletja Foto: Grossglockner Hochalpenstrasse

To pa je obudilo načrte za gradnjo ceste, saj so z njo zaposlili okrog 3.200 delavcev. Leta 1930 so s prvim miniranjem tudi uradno začeli graditi cesto, štiri leta pozneje je po njej do vrha pripeljal prvi avtomobil – steyr 100. Tretjega avgusta 1935 so cesto tudi uradno odprli.

Medtem ko danes cesto spomladi splužijo s pomočjo modernih strojev, je še sredi tridesetih let za prevoznost ceste z lopatami skrbelo okrog 350 ljudi. Ti so morali odstraniti 250 kubičnih metrov snega in tako odpreti vsaj polovico ceste.

Cesta na Grossglockner je gostila tudi številne znamenite kolesarske dirke. Med temi Dirko po Italiji, prav tako je bil na njej tradicionalno vrhunec Dirke po Avstriji.

