Vreme: dež bo ponehal, ogrelo se bo do 19 stopinj Celzija

Zbudili smo se v deževno ponedeljkovo jutro, a že dopoldne bodo padavine povsod po državi ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija.

Dež bo danes najdlje vztrajal na jugovzhodu države, od severozahoda se bo počasi jasnilo. Predvsem v severni Sloveniji bo popoldne možna še kakšna ploha. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala, so napovedali vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Jasno vreme z občasnimi padavinami

V torek bo po večinoma jasnem in ponekod meglenem jutru deloma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske bo zjutraj okoli ničle. Čez dan se bo po vsej državi ogrelo vse tja do 18, na vzhodu do 20 stopinj Celzija.

V sredo pričakujemo nekoliko več oblačnosti, predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji bodo popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik.

V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad večji del Slovenija. Do jutra bodo ponehale, razen na zahodu. Čez dan se bo nadaljevalo oblačno vreme, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo.