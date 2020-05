Smo živeli v veliki zmoti? Zaradi virusa so lahko v nevarnosti tudi otroci.

Prepričanje, da otroci in mladi zaradi epidemije novega koronavirusa niso med ogroženimi skupinami, je lahko zmotno. V New Yorku so namreč zabeležili že tri smrtne primere otrok, ki so zboleli za skrivnostno boleznijo, ki bi bila lahko povezana z novim koronavirusom. Gre za redko in nevarno reakcijo, katere simptomi so podobni sindromu toksičnega šoka in Kawasakijevi bolezni.

Ameriški zdravniki po poročanju CNN omenjeno bolezen poimenujejo s kratico PIMS. Gre za imunsko bolezen, ki se pojavi po tem, ko otroci, ki so bili okuženi, prebolijo bolezen covid-19, nato pa se pri njih pojavi imunska reakcija, ki se kaže v vnetjih organskih sistemov. Zaradi te bolezni so v New Yorku umrli že trije otroci, je v soboto opozoril newyorški župan Andrew Cuomo.

Redka bolezen pri otrocih kot posledica okužbe z novim koronavirusom?

Simptomi omenjene bolezni so po poročanju CNN podobni tistim pri Kawasakijevi bolezni in sindromu toksičnega šoka. Za prvo od zadnjih dveh omenjenih bolezni je značilno vnetje v stenah arterij in omejen pretok krvi do srca. Oboleli imajo več kot pet dni povišano telesno temperaturo, otekle vratne žleze, razpokane ustnice, otečene roke in noge ter pordela očesa. V najbolj rizično skupino spadajo otroci do petega leta starosti. Bolezen je lahko smrtno nevarna, je pa ozdravljiva.

V ZDA je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih že skoraj 1,33 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 79 tisoč ljudi.

Sindrom toksičnega šoka je prav tako redka, a smrtno nevarna bolezen. Povzroči jo toksin, ki ga proizvajajo različne oblike bakterije staphylococcus, simptomi pa vključujejo vročino, šoke in težave z delovanjem človeških organov. Kot je za CNN pojasnila pediatrinja Glenn Budnick, lahko bolezen PIMS označimo kot drugo fazo bolezni covid-19. Imunski sistem se preveč odziva na virus, zaradi česar se pojavijo različna vnetja, to pa lahko povzročijo Kawasakijevo bolezen, pojasnjujejo ameriški pediatri.

"Do zdaj smo imeli vtis, da covid-19 mlajših ne prizadene"

V New Yorku po besedah župana Cuoma bolezen PIMS trenutno preučujejo na 85 otrocih. Večina od njih je bila na testiranju za novi koronavirus pozitivna, pozitiven pa je bil tudi test na protitelesa. Primere omenjene bolezni so zabeležili tudi drugod po ZDA. V Seattlu so tako hospitalizirali najstnika, ki je bil pred tem zdrav, potem pa je razvil simptome šoka. En primer so zabeležili tudi v Kaliforniji.

"Do zdaj smo imeli vtis, da covid-19 mlajših ne prizadene. Nismo prepričani, da ta podatek še vedno drži," je poudaril newyorški župan Andrew Cuomo.

Podobne primere obolenj pri otrocih so zabeležili tudi v Evropi. Nevarno reakcijo pri otrocih, ki bi lahko bila povezana z novim koronavirusom, so do zdaj zabeležili v Veliki Britaniji, Italiji in Španiji. Otroci, ki so zboleli, so imeli bolečine v trebuhu, prebavne težave in bolezni srca. Čeprav je število primerov omenjene bolezni po poročanju CNN relativno majhno oziroma omejeno le na nekaj ducatov otrok, newyorški župan poziva k previdnosti.

"Gre za situacijo, ki se šele razvija, vendar gre za resen problem," je povedal Cuomo. Potencialna grožnja za otroke prihaja v času, ko je novi koronavirus po svetu zahteval že slabih 283 tisoč žrtev. "Do zdaj smo imeli vtis, da covid-19 mlajših ne prizadene. Nismo prepričani, da ta podatek še vedno drži," je poudaril newyorški župan. V ZDA je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih že skoraj 1,33 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 79 tisoč ljudi.