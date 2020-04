V Združenem kraljestvu so resne zaplete, ki bi lahko bili povezani z novim koronavirusom, opazili tudi pri nekaterih otrocih. Zdravnike so zato posvarili, naj bodo pozorni.

Britanski zdravniki so bili opozorjeni na redko, a nevarno reakcijo pri otrocih, ki bi lahko bila povezana z novim koronavirusom. Na intenzivnih oddelkih v Londonu pa tudi drugod po Združenem kraljestvu namreč zdravijo nekaj hudo bolnih otrok, ki imajo nenavadne simptome. Med njih spada tudi vnetje, ki ima gripi podobne simptome.

Nekateri otroci, ne pa vsi, so bili pozitivni na koronavirus, piše BBC. Za zdaj še ni znano, koliko otrok je imelo to reakcijo, a številke gotovo ne bodo visoke. Kot je za medij povedal eden od zdravnikov, ki vodi preiskavo, so tovrstne reakcije pri otrocih opazili šele v zadnjih dneh.

Nekateri otroci so bili zelo bolni

Kot so zapisali v sporočilu, jih skrbi, saj se pri otrocih po državi pojavlja vnetje, značilno za koronavirus, ali pa še neznana okužba, ki je povezana s temi primeri. Kot navaja BBC, so bili ti otroci zelo bolni, kazali so simptome podobne toksičnemu šoku (visoka temperatura, nizek krvni pritisk, izpuščaji in težko dihanje). Nekateri od njih so imeli prav tako prebavne motnje - bolečine v trebuhu, bruhanje ali drisko, vnetje srčne mišice in neobičajno krvno sliko.

Zapleti le v res redkih primerih

Zdravnike splošne medicine so zato z okrožnico opozorili, da ti otroci potrebujejo takojšnje zdravljenje. Ob tem pa strokovnjaki pomirjajo, da do tovrstnih zapletov pride pri res malo otrocih, to kažejo tudi statistični podatki iz drugih držav po svetu. Podobni zapleti so se pri nekaterih otrocih, kot jih zdaj opažajo v Združenem kraljestvu, pojavili tudi pri najmlajših v Španiji in Italiji.

Kdaj je potrebna nujna pomoč

Pri tem britanski zdravstveni delavci staršem svetujejo, da poiščejo pomoč v primeru, da otrok postane bled in hladen na dotik, ima pavze med dihanjem ali nepravilni vzorec dihanja, ima močne težave z dihanjem, kar ga vznemiri ali naredi neodzivnega, dobi modre ustnice, postane izredno nervozen in pod stresom, je zmeden, neodziven, dobi izpuščaj, ki ne izgine ob pritisku, ima bolečine v testisih (pri najstnikih).