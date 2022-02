Slavna ameriška letalonosilka prihaja v Split

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo v Split priplula ameriška letalonosilka USS Harry S. Truman. Gre za enega izmed rutinskih obiskov, ki krepijo obrambno partnerstvo med ZDA in ključnimi zavezniki, so za hrvaške medije sporočili z ameriškega veleposlaništva na Hrvaškem. Mornarjem bodo hkrati omogočili spoznavanje drugih kultur in oddih od zahtevnih nalog. Letalonosilko bo spremljala norveška fregata Fridtjof Nansen.

Letalonosilka USS Harry S. Truman bo pet dni zasidrana med Bračem in Splitom, saj zaradi svoje velikosti ne more vpluti v splitsko luko. Neuradno jo bosta obiskala hrvaški premier Andrej Plenković in obrambni minister Mario Banožić.

"To je enkratna priložnost za posadki obeh bojnih plovil, da spoznajo Hrvaško," je dejal viceadmiral Curt Renshaw, poveljnik osme bojne skupine zveze Nato, katere paradna ladja je prav USS Harry S. Truman. Dodal je, da so nedavno že sodelovali s hrvaško zaveznico na vojaški vaji Neptun Strike 22 (Neptunov udar 22), zato se veselijo druženja z domačini. Vaja Nata je sicer sovpadala z naraščajočimi napetostmi z Moskvo in strahom, da bo Rusija napadla Ukrajino.

"Obisk v Splitu je edinstvena priložnost, da bodo naši mornarji nagrajeni z odhodom na kopno," pa je dejal poveljnik letalonosilke Gavin Duff.

Letalonosilka meri 330 metrov

Letalonosilka USS Harry S. Truman je poimenovana po 33. predsedniku ZDA, izdelana je bila leta 1998. Kot druge velike ameriške letalonosilke razreda Nimitz jo poganjata dva jedrska reaktorja. Dolga je prek 330 metrov, visoka pa 74 metrov. Sprejme lahko do 6.200 članov posadke in 90 bojnih letal in helikopterjev.

Foto: Guliver Image Trenutno je na njej okoli pet tisoč vojakov, letalonosilka pa je na čelu bojne skupine pod operativno kontrolo Nata. Iz matične luke Norfolk je proti Sredozemlju izplula prvega decembra lani. Po obisku Splita jo čakajo vojaške vaje v Sredozemskem morju s francoskimi in italijanskimi vojaškimi pomorskimi silami. Hrvaško je nazadnje obiskala leta 2015.