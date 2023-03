Sirene za nevarnost, na Reki odstranjujejo podvodno mino

Deset minut čez šesto uro so v reškem pristanišču začeli odstranjevanje in nevtralizacijo protiladijske mine iz druge svetovne vojne. Pred akcijo so v soboto zaradi varnosti in zaščite človeških življenj izvedli popolno evakuacijo okoli 500 stanovalcev iz objektov na območju neposredne potencialne nevarnosti v primeru aktiviranja mine.