Zvečer se bo začela evakuacija prebivalcev Reke

Na Reki na Hrvaškem se bo nocoj pričela evakuacija prebivalcev z območja v bližini pristanišča, kjer bodo jutri zgodaj zjutraj začeli z odstranjevanjem velike podvodne mine. Na širšem območju središča mesta bo do jutri popoldne ustavljen tudi cestni, železniški in letalski promet. Trgovine, kavarne in drugi gospodarski objekti bodo zaprti.

Pri odstranjevanju podvodne mine iz druge svetovne vojne, ki bo trajalo več ur, bo sodelovalo več sto pripadnikov civilne zaščite, policije ter drugih služb. Začetek in konec akcije bo naznanila zvočna sirena za splošno nevarnost.

Štab reške civilne zaščite zaradi varnosti prebivalcev točne lokacije mine ne razkriva, je pa delno vkopana v morsko dno v reškem pristanišču. Zaradi njenih značilnosti in lokacije je niso mogli uničiti na kraju, kjer so jo nedavno našli. Ko jo bodo potegnili iz vode, jo bodo prepeljali dlje od obale in jo tam deaktivirali.

Ker je reško pristanišče blizu središča mesta, bodo do nedelje pozno popoldne začasno evakuirali več kot 500 prebivalcev območja v bližini lokacije mine. Za tiste, ki ne morejo najti nadomestne namestitve, bo organizirana nastanitev v Dvorani mladosti na Trsatu. Evakucija bo predvidoma zaključena danes do 22. ure.

Na širšem območju središča mesta bodo ustavili tudi cestni, železniški in letalski promet ter zaprli trgovine, kavarne in druge gospodarske objekte.

Odkrili še eno bombo iz druge svetovne vojne

V petek so med gradbenimi deli na Reki odkrili tudi neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Dela v naselju Krnjevo so do nadaljnjega ustavljena. Bombo je nedaleč od trgovskega centra ZTC odkril upravljalec bagra.