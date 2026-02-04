Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Severna Koreja: smrtna kazen za ogled serije Squid Game

Severna Koreja | Po poročanju Amnesty International režim sili desettisoče ljudi, vključno s srednješolci, da se udeležujejo javnih usmrtitev. Namen tega je ustrahovanje in preprečevanje širjenja zahodnih idej. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Po poročanju Amnesty International režim sili desettisoče ljudi, vključno s srednješolci, da se udeležujejo javnih usmrtitev. Namen tega je ustrahovanje in preprečevanje širjenja zahodnih idej. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Severnokorejski režim je z zakonom iz leta 2020 drastično poostril kazni za spremljanje tujih vsebin. Amnesty International poroča o javnih usmrtitvah, pošiljanju v delovna taborišča in brutalnem ustrahovanju prebivalstva, vključno z najstniki.

Kazni, ki jih izvaja režim, so ekstremne. Za gledanje južnokorejskih serij, kot je na primer Squid Game, ali poslušanje korejskega popa, kot ga izvaja skupina BTS, prebivalcem grozi od pet do 15 let prisilnega dela, za distribucijo vsebin pa celo smrtna kazen.

Vendar pa so kazni močno odvisne od premoženja. Bogatejše družine se lahko z visokimi podkupninami, ki dosegajo vse do deset tisoč dolarjev (8.500 evrov), izognejo taboriščem, medtem ko revni nosijo najhujše posledice.

Severna Koreja. Letovišče.
Novice Severna Koreja odprla luksuzno letovišče in napovedala turistično obarvano prihodnost #video

Po poročanju Amnesty International režim sili desettisoče ljudi, vključno s srednješolci, da se udeležujejo javnih usmrtitev. Namen tega je ustrahovanje in preprečevanje širjenja zahodnih idej. Pri tem naj bi posebna enota, imenovana Skupina 109, brez nalogov vdirala v domove ter pregledovala mobilne telefone in torbe državljanov.

"Oblasti kršijo mednarodno pravo s kriminalizacijo dostopa do informacij, nato pa dovoljujejo uradnikom, da se okoriščajo s tistimi, ki se bojijo kazni. Gre za represijo, prežeto s korupcijo, ki najhuje prizadene tiste brez premoženja ali zvez," dodajajo na Amnesty International. "Vladni strah pred informacijami je praktično celotno prebivalstvo zaklenil v ideološko kletko," ostro komentirajo dogajanje.

Kljub tveganju pa ljudje tuje vsebine še vedno množično tihotapijo v državo na USB-ključkih, saj kljub strahu iščejo informacije o zunanjem svetu.

rakete Severna Koreja
Novice Severna Koreja izstrelila več balističnih raket #video
Čistilci
Novice Tega človeka ni bilo nikoli tu: po pogovoru s Putinom so prišli čistilci #video
režim Južna Koreja kazen Amnesty International Severna Koreja
